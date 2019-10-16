这款保护壳能将AirPods伪装成“麦金塔”

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配件产商 elago曾经推出多款致敬经典产品的Apple Watch充电支架。最近，它们将目光移到了AirPods身上，推出了一款形似麦金塔的保护壳。
这款 AW3 AirPods保护壳和该厂商此前推出的W3 Apple Watch充电支架一样，均是从麦金塔的造型设计获得的灵感。其外壳由耐冲击的硅树脂材料制成，帽盖内部有特殊的抗滑涂层使其不容易脱落。
AW3适用于第一代与第二代AirPods，售价13.99美元（约合人民币99元）。
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