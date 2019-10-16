影音VIP大促：腾讯视频会员年卡5折99元、优酷会员年卡4折79元

腾讯视频VIP会员、优酷黄金会员5折大促、腾讯视频超级影视VIP会员4折大促。
视频会员大促合集：
|名称
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥10
|点此
|超级影视VIP年卡
|￥488/￥198
|点此
|点此
|点此
|超级影视VIP季卡
|￥148/￥59
|点此
|超级影视VIP月卡
|￥50/￥20
|点此
|优酷视频
|黄金会员年卡
|￥198/￥129送50元话费
|点此
|黄金会员半年卡
|￥108/￥54
|点此
|黄金会员月卡
|￥20/￥16
|点此
• 腾讯视频：
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1月，点此购买（月卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。
• 优酷视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50元话费），点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）；16元/1个月，点此购买（季卡）。
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