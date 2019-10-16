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影音VIP大促：腾讯视频会员年卡5折99元、优酷会员年卡4折79元

2019-10-16 17:55:49来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

腾讯视频VIP会员、优酷黄金会员5折大促、腾讯视频超级影视VIP会员4折大促。

视频会员大促合集：

名称原价/活动价
购买
腾讯视频
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
VIP会员月卡￥20/￥10点此
超级影视VIP年卡￥488/￥198点此
点此
点此
超级影视VIP季卡￥148/￥59点此
超级影视VIP月卡￥50/￥20点此
优酷视频
黄金会员年卡￥198/￥129送50元话费点此
黄金会员半年卡￥108/￥54点此
黄金会员月卡￥20/￥16点此

• 腾讯视频：

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1月，点此购买（月卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。

• 优酷视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50元话费），点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）；16元/1个月，点此购买（季卡）。

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关键词：优酷

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