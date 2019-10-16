4099元，索尼NW-ZX505音乐播放器新品首降

IT之家10月16日消息 walkman40周年诚意之作：索尼 NW-ZX505 Hi-Res 音乐播放器 日常售价4199元，现与京东开启预定大促。预订价4099元，需支付100元定金，11月4日支付尾款3999元。安卓9.0支持第三方音乐软件+磁带播放器界面+.4平衡输出，新品首降：点此购买。

NW-ZX505采用一体切割铝制弧形机身、镀铜模块底板。声音部分采用S-Master HX全数字放大器、DSEE HX数字增强技术、LDAC高音质无线传输技术。此外采用新的FT CAP2固体电容单元为4.4平衡输出接口供电，改善了人声和乐器的通透度，实现清晰且强有力的低音。同时采用相比NW-ZX300系列翻倍的POSCAP电容为非平衡输出的S-Master HX全数字放大器供应电源，改善了低频，呈现性能和空间感。

机身正面具备1280x720分辨率3.6英寸屏幕，内置Android 9.0系统，支持流媒体、第三方APP以及下载等多种音乐来源。为了致敬1979年问世的首款Walkman TPS-L2，NW-ZX500系列播放歌曲时屏幕界面将会根据歌曲格式、编解码的不同切换不同的磁带样式。拥有约20小时续航时间（3.5接口、128/256kbps），蓝牙播放可持续11小时。

【广告】