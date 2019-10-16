一线城市共享单车频涨价：月卡、公交和“11路”你选哪个？

“深圳的共享单车自从涨价后，骑的人好像少了许多。”

“我从西北旺站出来骑车到公司要花1块五，一天就是3块，我觉得走一走挺好的，还锻炼身体了呢。”

近日在北京深圳等地，不少年轻的上班族聊起涨价后的共享单车，大多数人都会吐槽一个字——贵；如果总结多数人的态度，就是两个字——不骑；而取而代之的解决方案大多是三个字——“11路”。

在共享单车的一片涨声中，骑与不骑，还真是一个问题。

南方用户对涨价的反应有多大？



10月9日，摩拜单车调整北京用户的计价方式：骑行30分钟以内收费1.5元，骑行超30分钟，每30分钟收费1.5元。这已经不是摩拜第一次涨价。

今年5月份开始，上海共享单车就开始“集体”涨价。哈啰单车一小时，收费3元。摩拜则为起步1元，超过15分钟后每一刻钟收取0.5元。

7月份，广州部分共享单车品牌宣布涨价，原本骑行1小时只收费2元的共享单车，已经涨到了2.5元；随后深圳的摩拜单车宣布再次调整计价方式，用户骑行一小时需2.5元。

至今，北上广深的共享单车，已经完成了一次甚至多次涨价。共享单车涨价潮甚至已波及部分二、三线城市，收费已高于部分城市公交、地铁票价。

共享单车，再不是消费者心目中廉价出行方式的代表。

“你在南山区或者一些大商圈附近看看，现在骑共单的人确实少了。”懂懂笔记在深圳多个人流量较密集的地铁口进行守候时，不少上班族都如此反映。而在车公庙地铁站附近一处共享单车停放点蹲守的一小时里，懂懂笔记发现了一个有趣的现象。

上午9点以后的半个小时内，大约十几位路人拿着手机走到共享单车旁准备进行扫码，但是有一半的人仔细观看手机屏幕后，却步行离开了停车点。

“看了下价格，骑行半小时1.5元，超过半小时再收1元，真的不值。”路人李先生表示，他正准备去车公庙附近的雪松大厦，因为该地点无地铁线直达，转乘公交还需要步行一段距离。

他乘坐地铁到车公庙站，原本打算然后骑共享单车到达目的地。他看手机地图显示骑行距离900米左右，大约需要10~12分钟，“但是一看骑行的价格，我还是决定穿小路走过去了，反正今天的天气也不是很闷热。”

在向西村地铁站附近的共享单车停车点，“看而不骑”的路人也并不少，懂懂笔记在路边观察了将近半小时，只有3位路人扫码开锁将单车骑走，“以前一整天能够听到噼啪的开锁声。”附近一家商店的店员表示，最近包括她在内的很多人，都是先扫码看看有无优惠券或红包，再决定是否骑走。

一位来深圳旅游的李女士在交流中表示，她和爱人在向西村里刚吃完甜品，现在打算去万象城逛逛。由于距离并不是很远，于是她和爱人打算骑单车前往。“坐地铁还要转1号线，价格也贵。但打开App后发现现在单车也不便宜了。”

她告诉懂懂笔记，地图上显示从向西村前往万象城有14、M360两条公交线路，票价仅为2元。如果用深圳通扫码乘车还可以打折，每人只需1.6元，即可全程享用空调，舒舒服服到达目的地，“现在一扫码开锁就要1.5元，骑到那里去将近2公里，天气热还费时费力，不如坐公交呢。”

在与不少路人交流的过程中，懂懂笔记发现多数前来深圳出差、旅游的人，本意是乐于骑行共享单车看看街景、感受一下这座城市的人文气息。但是对于涨价之后的性价比却不太认可，认为不如公交车。

“2元乘坐公交车，除了同样能够欣赏风景外，出行效率不差。”一位正在白石洲站等公交车的游客如是说，他认为对于深圳这种到处都是过街天桥的大城市而言，骑行的确不是太方便。

除非价格便宜，不然很难吸引游客、路人骑行。有人表示，如果目的地离地铁站、公车站在一公里，要么坐一站公交车，要么直接走过去还省钱。“出门在外的，谁会愿意花了钱再出一身汗呢？”

看来，涨价后的共享单车，相比乘公交车短途通勤在资费上已经没有明显优势，尤其对那些出差、旅游的人来说更是如此。而本地经常要骑行共享单车的上班族，又是如何解决上下班的“最后一公里”呢？

看似小钱但用户心里有盘算



工作日傍晚18时左右，懂懂笔记在深圳罗湖泥岗地铁站附近共享单车停车点继续蹲守。此时，有不少从地铁站走出来的用户开始扫码开锁，。在上前交流之后，发现绝大部分人都是刚下班的上班族。

“如果不骑单车，我每天上下班都很麻烦。”刚走出地铁站的上班族小钟，正在寻找车况良好的车辆，她告诉懂懂笔记，每逢上下班高峰地铁站附近车况良好的共享单车都会被一抢而空。

家住红岗花园的小钟，每天上下班都大约要骑行两公里往返地铁站和小区。如果不骑单车，早上出门就需要乘2站公交车到泥岗站，才能换乘地铁9号线。“下班更麻烦，转乘公交也要过两座人行天桥，所以骑单车是最方便的。”

小钟表示，虽然现在共享单车涨价，她也只能继续骑行，不过为了省钱，她从8月份开始就在App上购买了骑行月卡。“每月30元，可以无限次骑行，算下来每天仅需1元，还是比较划算的。”

小钟表示，如果用连续包月，甚至还能再便宜2元，“转乘公交虽然速度快，但每月通勤支出会多出40元。”她表示自从共享单车涨价后，身边不少有短途通勤需求的朋友、同事都购买月卡套餐，有的甚至购买了季卡，为的就是能降低通勤的成本，“听说小黄车会稍微便宜点，但需要押金，大家都没人愿意用。”

同样依赖骑行共单解决通勤难题的，还有家住福田下梅林的Paul。他在交流中告诉懂懂笔记，自己在深圳购买了骑行月卡套餐，但是因为经常去上海出差办事，他还在上海购买了当地共单月卡。

“自从购买了月卡之后，在深圳和上海外出时都是骑共享单车通勤。”他无奈地表示，在共享单车涨价之前，他有时骑车、有时是走路，也偶尔会乘公交解决一两公里内的短途通勤。但是买了月卡后，自己被“绑住”了。

为了不“浪费”月卡，Paul如今短途通勤只选择骑车，“除非突然有暴雨、极端天气，不然都是骑车的。自从单车涨价买了月卡之后，我都有点儿强迫症了。”

有人可能会怀疑，这一点点儿的涨价，会让一线城市的上班族为难吗？他们应该不差这点儿钱吧？

还真的不是。在深圳、北京两地的随即街访时，有不少上班族表示，共享单车用于解决通勤“最后一公里”是刚需。因此，共享单车涨价之后，要么坐“11路”（步行），要么就购买更为划算的月卡、季卡，以抵消骑行价格的上涨。一个月下来，也能减少一定的出行成本。

“只希望，月卡、季卡不要涨价了，如果这些套餐都涨，那真坐公交了。”一位上班族透露，部分城市共享单车骑行费用涨价之后，月卡价格也在相应上调，经常骑行共享单车的用户不买月卡，真的是要“骑不起”了。

但是买了月卡，用户就没有烦恼了？

买了月卡心里却“添堵”了



没有用一张月卡解决不了的“涨价”难题，如果有，那就办三张？

“只有买了月卡之后，你才知道什么叫不自由。”一提及共享单车的涨价话题，家住广州天河的邹健就气不打一处来。由于地铁站离家有1.5公里，因此他每天上下班都要骑车往返。在涨价后，他毫不犹豫地购买了无限次骑行的月卡套餐。

邹健告诉懂懂笔记，现在广州市面上投放的共享单车大概有三、四个品牌，因为这些骑行月卡不通用，因此买了单一品牌的共享单车月卡，肯定骑不了另外品牌的；而一旦在地铁站找不到该品牌的单车，就会陷入抓狂的烦恼。

“我每天下了地铁，都要跑着在出口附近找这个品牌的共享单车，但是经常会发现无车可骑。”他郁闷地说到，尽管平时到处都能看到共享单车，但是地铁口无车可骑的现象经常发生。如此一来，他就只能打开App查询附近单车的停放位置，然后一路走过去寻车，“看着没有购买的月卡的单车经常停了不少，心里很恼火。但是我也不可能都办了月卡呀，那不是烧包嘛？”

邹健却偶尔也遇到过比较极端的情况，“上次在客村，我找到了好几辆车，发现都是坏的。最后走了将近一公里，才找到一辆能用的车，发现都快到目的地了。”

买了某品牌月卡，基本上就被束缚了，即便看到别的品牌也会有抗拒心理；把常见的共单品牌都办了月卡，似乎更加麻烦，而且总感觉没有节省。这样的心态，应该不仅限于邹健一个人。

“最逗的是，上周末和同事们去火炉山，路上打算骑一段共享单车，结果几个人都各自在找月卡所属的共享单车，在路边跑来跑去的，太滑稽了。”邹健笑称，这种因为月卡绑定的“忠实用户”，感觉有些可笑，“共享单车本应该是便民的，但是涨价之后却因为月卡出现了不能互联互通的难题。”

在他看来，那些提供“信用租车”的第三方支付平台，为何不出台一个互联互通的月卡模式呢？

近一年来，不少城市的共享单车已经经历了几轮涨价。用户骑行的费用，也从最初的1元/小时提高到了2.5-3元不等，引发了不少用户的不满。

尽管共享单车的运营方并非福利机构、市政部门，作为企业行为，投放共享单车目的还是为了盈利，但提价的幅度是否合理，频次是否过密，推出的月卡套餐是否有局限性，都值得共享单车的运营机构及其管理部门深思。

【结束语】

虽然用户已经养成了骑行共享单车出行的习惯，甚至将其视为接驳地铁、公共巴士的刚需，但“放水养鱼”之后，如此高价以及频繁提价，是否经得起用户的“用脚投票”？

就像一位路人所说的那样，公共交通网络四通八达，又有多少“最后一公里”会是一趟公交车无法到达的？