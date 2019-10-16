推低价iPhone、攻印度市场：苹果迈5G手机断顿的坎

如果依据市场传闻和分析师的观点，苹果大概率在2020年晚些时候才会推出5G版iPhone，那么在此之前的“断顿”以及市场份额下滑如何解决？

显然，放下身段的苹果已经决定，用低价iPhone和印度市场这两张牌解决自己的阵痛。

放大招：低价iPhone SE2来了



在苹果公司（AAPL）接连遭遇市场看衰和“真香”起起落落后，这家科技巨头新推出的iPhone 11智能手机系列，确实给CEO库克打了一剂强心剂。

到目前为止，从市场的反馈和需求来看，都让库克和新的营销团队感到欢欣鼓舞。的确，放下价格身段的苹果手机（尽管高端机型仍然巨贵）确实换回了用户的认可。不过，在全球智能手机需求不断下滑的趋势中，苹果也不能幸免。因此，即便iPhone 11可能是未来12个月苹果销售的主要推动力，但是苹果一旦尝到“价格战”的甜头，就不会轻易停止。

近日，据相关报道称，苹果公司可能会在2020年初推出一款低成本机型。

根据Apple Insider 14日的一篇调研报告称，知名分析师郭明錤预计，苹果公司将在2020年第一季度推出iPhone SE2。这款主打低价的iPhone都具有哪些特点呢？

这款机型的售价可能为399美元，这样的价格和定位，显然有助于苹果公司在印度和东南亚的新兴市场中获得更大吸引力。

据悉，iPhone SE2将会拥有iPhone 8的外观设计，将来可能会推出64和128 GB两种版本。虽然没有3D Touch，但是配备了最新的A13芯片和3GB内存，同时包含红色、银色和灰色3个色系可供选择。

郭明錤表示：“供应链目前每个月将为苹果生产200万至400万台iPhone SE2，到2020年这款新机型全年将售出3000万台。”

如果苹果公司在2020年销售3000万台iPhone SE2，则可能获得近120亿美元的营收。这将为苹果2020年的销售额打下一个扎实的基础。

记得在2016年苹果推出iPhone SE时，价格就是399美元。一年后iPhone SE停产时，价格已经下探至349美元，但是配置上却有所提升。如果郭明錤的预判再次无误，iPhone SE2的出现显然是针对印度和东南亚市场，目的是拉升自己在全球智能手机市场中的份额。

未来更加注重低价和服务？



印度的智能手机平均价格约为150美元，而苹果的iPhone则高于这一标准太多。今年9月，苹果发布新机型时首次没有提高其产品的价格（近几年来的罕见举措）。

随着iPhone SE2的预测信息不断出现，苹果公司未来显然是要以提升业绩为目标，来实现营收的不断增长。

尽管iPhone在全球智能手机总出货量中的比率不到15%，但它在2018年却拿下了智能手机市场总利润73%的惊人成绩。

苹果有能力放弃对iPhone业务的盈利依仗吗？近两年来，苹果正在不断加强自己收入的多样化，其打造的高利润订阅业务，包括Apple Music，iCloud和最近推出的Apple Arcade。

同时，苹果还建立了Apple TV +的在线流媒体生态，而且在这一领域同样打起了价格战。其月费价格要低于Netflix，Hulu和迪士尼等竞争对手。在美国，Apple TV +的月租费为4.99美元，而在印度市场，这项服务的价格甚至低至99卢比（约合1.40美元）。

凭借新的iPhone 11设备以及预计明年推出的SE2，未来两年苹果公司将在硬件业务上稳固智能手机的销售局面。 而软件和服务方面的押注，则是为了加大利润率，增加自己新的营收能力。

同时，苹果会通过其低价产品和服务来继续加码东南亚和其他新兴经市场，挖掘更大的市场潜力。

近期因为iPhone 11的热销，苹果股价已经上涨了50%以上，重回上市公司市值第一的宝座，并且在今年的道琼斯工业指数（DJIA）中表现为最佳。如果iPhone的市场需求上升，它将继续超过市场预期，甚至会推动苹果股价继续上涨。但是，这些可能性都取决于低价iPhone产品的推广，以及这些产品和服务在新兴市场的受欢迎程度。

正如一些分析师强调的，目前苹果面临的最大挑战，是全球智能手机市场的不断“降温”，以及自身在市场份额上的不断下滑。因此不仅要凭借iPhone 11，苹果还要依靠更多低价的iPhone机型，解决全球市场遇冷的难题，包括其未来一年时间在5G手机上的断顿尴尬。

如何解决未来一年的5G断顿？



作为苹果公司的拳头产品，iPhone最高曾占据了其总销售额的48%，但是这个依仗却不断呈现式微的趋势。

根据IDC的数据显示，在2017年的第四季度，苹果曾以19.2%的市场份额领先全球智能手机市场。但是在2018年第四季度，由于出货量下降了11.5%，其全球市场份额也降至18.2%。

实际上，无论在最大的手机消费市场——中国，还是在新兴市场如印度、东南亚市场，过去几年苹果面临的最大挑战，是来自中国智能手机品牌的竞争。尽管苹果一直努力保持其在全球智能手机领域的领先地位，但是自2014年以来，包括华为、OPPO、vive和小米在内的智能手机制造商，正在不断分食苹果的市场份额，尤其在中国、印度市场这些品牌的销售量呈现出高速的增长。

IDC数据显示，在今年第二季度，全球智能手机整体出货量同比下降了2.3%。该季度iPhone的出货量下降了18.2%。相比之下，华为和OPPO的出货量分别增长了8.3%和0.3%，小米的出货量下降了0.2%。IDC预计，苹果的市场份额将在2019年降至13.3%，到2023年底降至12.9%。

这些判断的依据，不仅是因为苹果的手机的价格在上述市场不断被质疑，更是因为5G手机的难题，可能要卡住苹果近一年的时间。

根据国外媒体Fast Company的最新报告，预计苹果公司将在2020年9月之前推出首款配备5G调制解调器的iPhone机型。

为了尽快掌控5G相关技术，苹果在今年早些时候收购了英特尔的调制解调器业务部门。据悉苹果下一代调制解调器的开发可能由Esin Terzioglu领导，这位技术大牛曾担任高通工程部副总裁，直到2017年才被苹果挖过来担任iPhone的研发工作。

相关消息人士表示：“SoC集成可能不会很快完成。鉴于2022年之前交付调制解调器的时间紧迫，苹果可能会选择将其首款5G调制解调器制成独立芯片，然后在第二年集成到SoC中。”Fast Company在报道中表示。

在此之前，苹果在四月份与高通握手言和，并同意购买高通的5G芯片用于2020年推出的iPhone 5G机型。

如前所述，苹果明年发布的三款iPhone机型都将支持5G技术，但是都将采用高通的产品。而苹果自己的筹划，则是在2022年推出自己研发的5G芯片新机。

这一轮5G“断顿”显然会对苹果产生一些压力，因此我们才会看到苹果在加码低端机和新兴市场的押注。显然，其目标是通过这些举措能让阵痛的“痛苦”降到最低。

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