索尼walkman 40周年：NW-ZX500/NW-A100新系列，扛起流媒体时代音乐播放器大旗

索尼walkman，40岁了。

今年夏天，索尼就在东京银座索尼公园搭建了walkman 40周年的纪念场地，在这里，不但可以见到历代经典产品，也可以收集到限量的纪念品，全球walkman爱好者都飞去慕名打卡。

可能是感受到了中国粉丝的热情，40周年的纪念活动今天也移师上海，跟一年一度的索尼魅力赏一样，在外滩的沃佛二号库，今天的下午和晚上都是属于索粉的庆典。

银座索尼公园的部分经典产品也被搬到了上海，今天过后，年轻的消费者可以在淮海路索尼旗舰店瞻仰到上个世纪索尼walkman的风采。

伴随着walkman 40周年，索尼今天在上海发布了两款新的安卓高解析度音乐播放器——NW-ZX500系列和NW-A100系列。

他们都搭载Android 9.0，支持流媒体的传输与下载，可以直接使用QQ音乐、网易云音乐和虾米音乐App。支持LDAC，都通过了Hi-Res Audio Wireless”高解析度音频无线认证。

“索尼精选Hi-Res音乐”自己就是中国大陆地区首家Hi-Res流媒体音乐服务提供商，推荐的音乐都经过手工挑选，线上曲库100%经内容版权方正版授权发布。最高可支持96kHz/24bit制式音频在线包月畅听，下载商城提供FLAC格式Hi-Res音频，以及DSD等更高音质的单曲和专辑的付费下载。

索尼NW-ZX500系列

NW-ZX500是NW-ZX300的升级型号，采用了与旗舰级别NW-WM1A相同的铝制底座，配合具有非磁性、低电阻和坚固轻薄特性的铝制后面板，确保结构强度的同时有效降低电阻，实现了通透无失真的音质。配备了镀铜模块底板，与ZX300的镀铜模块相比，音量提高约3倍，实现了横跨整个音域的清晰音质。

同时为了改善人声和乐器的通透度、实现清晰且强有力的低音，索尼NW-ZX500使用了4个源自旗舰级机型DMP-Z1的导电聚合物铝固体电容器(FT CAP2)单元，用于加强实现平衡输出的AMP模块（S-Master™）的供电；而用于加强非平衡输出的POSCAP电容也从47μF升级到100μF。NW-ZX500在耳机输出、电池和双电层电容器部分的电路设计上，采用了源自DMP-Z1新开发的含金型高音质无铅焊料来提升音质，使音乐表现更为华丽且充满动感。

索尼NW-ZX500系列中采用的DSEE HX数字声音增强引擎可以修复音乐中因压缩而丢失的尾音及高频，带来清晰而动听的声音，使MP3等非Hi-Res音源的采样频率和比特率达到接近于192kHz/24bit的音质提升；智能AI也会根据音乐格式，在标准、女声、男声、打击乐以及弦乐五种歌曲模式中自动选择，让老歌重新焕发活力。

NW-A100系列

索尼NW-A100使用了与NW-ZX300一样的铝制机身，保证结构稳固的同时尽可能地提升音质，使低音清晰强劲。革新了音频的电路设计，加入音频区和电源/数字区，配备了与NW-ZX300以及NW-ZX500相同的高品质薄膜电容器，可实现通透宽广的高频范围和更自然的音质。

与NW-ZX300、NW-ZX500甚至是旗舰级别NW-WM1Z相同的高音质大电阻器被用在了索尼NW-A100身上作为耳机输出的LC滤波器，以消除磁性失真，实现高透明度的出色音质。

索尼NW-A100同样配备了DSEE HX数字声音增强引擎和S-Master集成电路，兼容DSD和PCM等高解析度音频格式的播放；而黑胶唱片处理器则通过DSP技术为音乐爱好者展现出黑胶唱片般的音质体验。

Walkman 40周年限量款NW-A100TPS

最大的惊喜是，为了庆祝Walkman第一款机型TPS-L2问世40周年，索尼还推出了Walkman 40周年限量款NW-A100TPS。采用仿照原始的TPS-L2的包装盒，里面含带有Walkman40周年Logo的纪念版NW-A105以及仿照TPS-L2外观的皮套和Walkman40周年贴纸。配合可以预设的“磁带式Walkman”的屏幕保护主题，实在是情怀满满。

两款新的安卓高解析度音乐播放器价格都不贵，NW-ZX500系列售价4199起，NW-A100系列售价2099起，Walkman 40周年限量款NW-A100TPS售价2699。

“360临场音效”引入“索尼精选Hi-Res音乐”

2019年CES上，索尼推出的“360临场音效”（360 Reality Audio）被引入到“索尼精选Hi-Res音乐”App上来了。它通过以听者为中心的空间音频技术，通过将人声、合唱以及各种乐器等音源安置在不同的距离和角度，当听众欣赏360临场音效的音乐时，仿佛自己和演出者身处同一表演空间，感知现场来自不同方向的声源，沉浸于富有空间感的美妙声场中。

这不是一种通过模拟形式的360度环绕，而是一种在音乐制作时就植入的前置技术，索尼正与各大音乐品牌、音乐发行服务和音乐组织合作，提供围绕360临场音效构建音乐生态系统的技术。还将与权威的应用研究机构Fraunhofer-iis合作，为360临场音效的音乐格式提供规范。

用户购买“索尼精选Hi-Res音乐”App会员后，就能在手机或者播放器上，享受360临场音效曲目。同时，用户也可通过Sony Headphones Connect应用，分析耳形来优化声场，获得更加个性化的360临场音效。

2010年，磁带式walkman已经退出了历史舞台，而在流媒体时代的今天，音乐播放器在索尼的手里依然散发着生命力。它不仅仅是一台“随身听”，更是那个时代梦寐以求的潮流印记。