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微软正更新Windows 10 Edge/Chromium浏览器Web控件

2019-10-16 19:51:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月16日消息 微软一直与Google Chrome密切合作，共同开发基于Chromium浏览器的现代表单控件。外媒报道，微软一直在研究使表单控件现代化的不同方法，以更新基本的UI元素（如日期选择器）的设计。

Chromium中的现代Web控件还将提供改进的触摸友好性和可访问性，这在传统经典版Edge浏览器中一直提供。微软指出，它计划通过即将发布的预览版本将刷新后的控件引入Chromium Edge浏览器，其他Chromium浏览器最终也将获得这些改进。

通过Chromium中改进的表单控件支持，微软希望在整个平台上提供设计和用户体验的连续性。

更好的触摸和辅助功能支持

表单控件还将为Chromium浏览器准备了使用触摸屏的新表单元素。

微软表示：“我们听到你的反馈，希望在我们早期的Chromium预览版本中寻求更好的触摸输入体验，并着手对控件进行清点，以发现改善触摸体验的机会。”

表单控件可与Windows 10进行更深入的集成，它将改善Chromium浏览器中的辅助功能。例如，更加现代的颜色选择器和日期选择器，将遵循Windows 10的高对比度模式的可访问性。

微软Edge Dev滚动改进

在相关新闻中，微软Edge Dev已更新，从而大大改善了启用触摸的设备上的滚动。此更新还添加了“家庭安全”功能，“新标签页”的改进，“阅读视图”的工具栏，以及自动删除扩展名的功能。

微软Edge Dev最近更新了一项新功能，该功能会在恶意扩展程序试图修改浏览器设置时向你发出警告。例如，当扩展程序尝试更改搜索提供程序、主页或其他敏感设置时，Edge将显示警告消息。

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关键词：Windows 10Edge浏览器

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