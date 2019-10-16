内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

日经新闻：因担心存美国间谍，华为整改内部高管及研发人员

2019-10-16 20:06:28来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月16日消息 据日经新闻消息，由于担心会被美国间谍盯上并被盗取机密数据，华为公司“正在整改与美国有联系的高管和研发人员。”知情人士表示，华为正在加强其深圳总部和海外办事处之间的电子安全系统，以防止安全泄露。

据一名消息人士透露，“一些美国高管离职的部分原因是，华为担心美国情报部门已经与其在美国当地的一些员工有所接触...该公司担心美国情报部门可能也与其他具有美国国籍或居留权的高级管理人员接触。”

消息人士还透露了近期离开华为的几位高管的名字，华为在中国台湾地区的技术开发团队负责人王信石（Wang Hsin-shih）就是其中之一——王与硅谷有联系，最近离开了华为。

另一位消息人士证实了华为员工的离职一事属实，并表示华为深圳总部非常担心与美国有联系的华为高管及研发人员会“很容易”受到美国政府人员的“影响”而泄露机密信息。

由于特朗普政府的禁令，华为解雇了美国子公司Futurewei至少70%的员工，理由是“业务缩减”，华为在美国的投资也从2017年的290亿美元暴跌至2018年的50亿美元，这个数字还将继续下降。消息人士称，考虑到华为与特朗普政府之间的“敌对关系”，华为已经竭尽全力阻止自身的机密信息被美政府获取。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为美国间谍

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有