这个王者荣耀机器人，或许能实现你的机甲梦

在让人眼花缭乱的科幻电影中，机甲战斗类绝对是永不过时的类型电影。无论是经典的《高达》《新世界福音战士》等日系作品，还是《环太平洋》《铁甲钢拳》等好莱坞大片，驾驶强大的机甲拯救世界一直令人向往。

最近，极客之选（公众号GeekChoice）收到了一台可以「驾驶」的迷你战斗机器人，虽然没有动漫、电影中那样巨大，但依然非常酷炫好玩。这就是今天的主角，来自工匠社的王者荣耀盾山机器人。

在极客之选评测过的各种机器人中，盾山机器人是第一款和《王者荣耀》联动的格斗机器人，这款以王者荣耀英雄作为原型设计的的机器人在包装上颇为与众不同，给人很酷的感觉。

打开包装，内部包含机器人主体、无尽之盾盔甲组件、体感控制器三部分，其中无尽之盾正是以王者荣耀中英雄盾山作为角色设计的铠甲组件。

由于机器人主体机械部分比较完整，所以真正的拼装环节就是为它安装「铠甲」，这部分花费时间并不多，难度不大，无论大人小孩组装起来都会很快速，之后在底部安装好电池，盾山机器人就大功告成。

从外观看，盾山机器人对王者荣耀中盾山的还原度非常高，无论是魁梧的身材还是四条腿的外形，都形象还原出游戏中的盾山形象。

不过，与游戏中不同在于盾山机器人背部加入了电机结构，底部从机器脚变成了滑轮，这些都是为了实现机器人运动而不得不做的改变，但影响不大。

盾山机器人的拼装足够简单，不需要螺丝刀，采用卡扣设计也非常方便拆卸。而且由于王者荣耀IP加持，这款机器人在外观上相比市面上很多机器人都要好看不少，这也是它的一大加分项。

体感同步，这是盾山机器人的一大亮点。如果你看过《环太平洋》《铁甲钢拳》等科幻电影，那对这种操控方式应该不会陌生，当人类驾驶机器人进行格斗时，你的动作就是机器人的动作，当自身与机器人合而为一，这种人机一体的感觉中二又热血。

盾山机器人就是如此，当你拼装好之后按下机身后方开关键，在另一边按下体感控制器开关，经过简单配对，就可以将机器人和这台体感控制器同步在一起。如前面所说，控制器的外观看起来有些奇怪，但其实它正好对应着盾山机器人的不同部位，这样一想，它看起来是不是像极了一个没有头的机器人？

通过控制台的「体感」操作，你可以精确控制盾山机器人双手的每一个关节，比如下面这样摇摇手。

或者通过原地360°转圈。

由于盾山机器人腿部配备4个电机，并且采用全向轮+九轴底盘设计，所以它不仅能前后左右自由移动，还可以做出原地360°无死角急速转身等高难度动作，相对于市面上其它格斗类机器人，这样的设计进一步增强了可玩性。

想让它直线运动？通过推移控制器摇杆，你也能轻松做到，速度最高能达到5m/s。

在体验过程中，盾山机器人动作同步给人感觉不仅流畅，而且几乎感受不到延迟，由于采用5GHz WiFi无线连接方式，它的信号响应达到了毫秒级，这也给了它另一种可玩性——格斗。

你没有听错，这台机器人主打的正是格斗，通过官方App，你可以从最初的遥控机器人逐渐进阶，学习机器人对战的相关内容，其中就包括「战斗模式」、「训练模式」、「一击必杀模式」，在和其它机器人对战时，还会显示出不同部位的血条。你还可以根据战斗情况自由调整机器人灯光和速度，这些都大大增加了其可玩性。

续航方面，盾山机器人内置2000mAh可充电电池，满电状态下机器人续航时间40-60分钟，控制器续航时间能到90分钟，这个成绩还是很不错的。

作为一款主打体感操作的机器人产品，无论是别具一格的外观设计还是流畅无延迟的控制方式，盾山机器人都让人印象深刻。加上这款产品本身支持改装和零件替换，因此玩法丰富，可以尝试出各种有趣的花样。

如果你恰好是王者荣耀的粉丝，那么这款机器人应该会给你带来不少乐趣，目前官方售价2999元，虽然售价不算便宜，但这样一台能实现机甲梦的机器人真的很酷，不是吗？