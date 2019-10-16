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华为第三季度营收同比增长27%，手机出货量同比增长29%

2019-10-16 22:11:22来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月16日晚间消息，据国外媒体报道，华为今年第三季度营收同比了增长27%，主要得益于智能手机出货量的增长。

华为称，今年前三个季度，公司营收为6108亿元人民币，同比增长24.4%。根据路透社基于华为之前发布的数据计算，在截至9月30日的第三季度，华为营收为1652.9亿元人民币，同比了增长27%。

今年前三个季度，华为智能手机业务保持稳健增长，发货量超过1.85亿部，同比增长26%。与此同时，PC、平板电脑和智能穿戴等业务也获得高速增长。

咨询服务公司Canalys负责移动业务的副总裁彭路平（nicole peng）称：“华为的海外出货量在第三季度迅速反弹，尽管还没有恢复到之前的水平。考虑到华为面临的巨大压力，第三季度业绩确实令人印象深刻。但值得注意的是，强劲的出货量是由美国禁令之前推出的设备所推动。”

今年前三个季度，华为智能手机出货量为1.85亿部。根据市场研究公司Strategy Analytics的计算，这意味着华为第三季度的手机出货量同比增长了29%，低于第一季度时的39%。

对此，华为发言人乔·凯利（joe kelly）向路透社表示：“我们在第三季度的持续强劲表现表明，尽管一些国家对我们采取了一些行动和毫无根据的指控，但我们的客户仍信任华为，信任我们的技术和服务。”

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关键词：华为

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