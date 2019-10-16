苹果宣布推出Transporter应用，可方便开发者提交内容

苹果公司今天宣布，面向开发人员的Transporter应用现已上架Mac App Store。

Transporter是将内容提交给苹果的简单方法。开发者们可以用它来轻松发送应用程序、音乐、电影、电视节目或书籍，由苹果来完成App Store、Apple Music、Apple TV、Apple Books或iTunes Store中的分发。

• 只需将您的内容拖放到Transporter中即可开始。

• 同时验证和上传多个文件以快速提交。

• 查看交付进度，包括验证警告，错误和交付日志，因此您可以快速解决任何问题。

• 查看过去提交的历史记录，包括日期和时间。

此前，开发者只能使用命令行工具将自己的应用或内容上传至App Store Connect。Transporter的发布有望简化将文件上传到App Store Connect的流程。开发人员或发布者都可以使用Transporter将.ipa或.pkg文件上传到App Store Connect并监视交付进度，操作就像在macOS中传输文件一样。该系统支持同时上传和验证多个文件，从而确保快速交付到苹果的服务器。

需要注意的是，用户需要一个App Store Connect / iTunes Connect /公司账号才能使用Transporter。