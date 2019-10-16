飞机遇险时为何用Mayday，而不是SOS？

据报道，小伙伴们有没有注意过，在一些电影或者航空纪录片里飞机遇险坠毁前的场景中，飞行员往往会大喊三声「Mayday」，而不是大家熟悉的 SOS （国际求救信号）或者 help （救命）？

（图片来源：Instagram）

那么Mayday这个用法从何而来，它与SOS、help之间有什么区别呢？

据航旅纵横介绍，首先，Mayday作为国际通用的无线电通话遇难求救信号，Mayday是法语单词M’aider的音译，在法语中表示「救救我、帮助我」，英语发音变成「Mayday」。其中，M代表我，aider代表救助意思。

Mayday是飞行员最高级别的求救信号，在无法自救时会呼叫三次。连续呼叫三次主要是为了防止噪音干扰、误听或混淆等情况。

民航界对这一信号的普遍看法是：飞行员大喊三声「Mayday」之后，能幸存的基本上都是奇迹。

因此面对发出这一信号的飞机，附近其它所有飞机都会按管制员要求进行避让。

同时在航海途中船员遇到危机性命的紧急状态（如正在沉没，意外大火或爆炸）时，也可以用这一信号求助。

为何不用「SOS」或「help」

Mayday与SOS最大的区别就是： Mayday是国际通用的无线电通话遇难求救信号，飞机或船只、在任何频道通过无线电通话发出的Mayday信号都可被听懂。

而SOS实质是国际摩尔斯电码救难信号，并非任何单词的缩写，也没有任何实际释义。以此作为国际通用海难求救信号，是因为它在电报中是最容易发出，也最容易被接受辨识。

至于为什么不用help则与发音有关。「help」的尾音较轻，冲击力不强，而「Mayday」的因为有重音，更能引起搜救人员的察觉。

什么时候使用？

当船只、航机遇上即时的严重危难、威胁人命安全、无法自救等紧急情况，需要立即宣告相关单位并获取救援时，应发出Mayday求救信号。

例如，船舶正在沉没、遇劫、发生大火、爆炸；或航空器因鸟击、机械故障、急遽失压、引擎失效等足以扩大危害飞行的紧急情况时，都应该使用。

在航空事故发生时，如果不是特别紧急的状况，飞行员会发出「Pan-pan」的紧急求援信号，同样是呼叫三次，它的意思是次于Mayday的紧急状况发生。

如果两架飞机同时遇险，一架发出Mayday，一架发出Pan-pan，那么前者有优先权。