贾跃亭申请破产前月薪高达9万美元

据媒体报道，自10月14日，贾跃亭正式申请个人破产重组以来，有关贾跃亭债务情况的文件正逐步披露出来。

破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。据披露，贾跃亭月收入主要分为两个部分，其中5万美元来源于“工资、小费、奖金、加班费和佣金(在所有工资扣除前)栏目。另外43810美元则显示在“租金净收益和其他不动产租金净收益(总收入(扣除前))”这一栏。但与此同时贾跃亭也身背巨额债务。

日前，贾跃亭债务处理小组方面发布《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》，声明称贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章（chapter 11）主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。

贾跃亭债务处理小组表示，作为个人破产重组方案的一部分，由债权人组成的委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托也将同时设立，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。

声明还提及，贾跃亭90%以上的债务都是替公司担保的债务，自从被某债权人超额冻结（远远大于欠债总额）所有贾跃亭和乐视的资产及银行经营账户已直接导致公司无法正常运营，直至乐视崩塌以来，截至目前贾跃亭已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。