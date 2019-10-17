IBM第三季度营收180亿美元，净利同比下降38%

北京时间10月17日凌晨消息，IBM今天发布了2019财年第三季度财报。报告显示，IBM第三季度营收为180.28亿美元，比去年同期的187.56亿美元下降3.9%，不计入汇率变动的影响为同比下降0.6%；净利润为16.72亿美元，相比之下去年同期为26.94亿美元；来自于持续运营业务的利润为16.73亿美元，比去年同期的26.92亿美元下降38%。

IBM第三季度调整后每股收益略微超出华尔街分析师此前预期，但营收未达预期，导致其股价在周二盘后的交易中大幅下跌近5%。

主要业绩指标：

在截至2019年9月30日的这一财季，IBM的净利润为16.72亿美元，每股摊薄收益为1.87美元，这一业绩不及去年同期。2018财年第三季度，IBM的净利润为26.94亿美元，每股摊薄收益为2.94美元。IBM第三季度来自于持续运营业务的利润16.73亿美元，比去年同期的26.92亿美元下降38%；每股摊薄收益为1.87美元，比去年同期的2.94美元下降36%。IBM第三季度来自于非持续运营业务的亏损为100万美元，去年同期来自于非持续运营业务的盈利为200万美元。

不按照美国通用会计准则，IBM第三季度来自于持续运营业务的运营净利润为24亿美元，比去年同期下降24%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为2.68美元，与去年同期相比下降22%，不及分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期IBM第三季度每股收益为2.66美元。

IBM第三季度营收为180.28亿美元，比去年同期的187.56亿美元下降3.9%，不计入汇率变动的影响为同比下降0.6%，未能达到分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期IBM第三季度营收为182.3亿美元。

IBM第三季度来自于持续运营业务的税前利润为15亿美元，与去年同期相比下降49%；税前利润率为8.4%，与去年同期相比下降7.5个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM第三季度来自于持续运营业务的税前利润为24亿美元，与去年同期相比下降33%，税前利润率为13.3%，与去年同期相比下降5.9个百分点。

IBM第三季度来自于持续运营业务的总毛利润率为46.2%，与去年同期相比下降0.7个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM第三季度来自于持续运营业务的总运营毛利润率为47.4%，与去年同期相比持平。

成本和支出：

IBM第三季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为68.13亿美元，高于去年同期的58.07亿美元。其中，销售、总务和行政支出为50.24亿美元，高于去年同期的43.63亿美元；研发和工程支出为15.53亿美元，高于去年同期的12.52亿美元；知识产权和海关开发收入为1.66亿美元，去年同期为2.75亿美元；其他收入为3100万美元，去年同期的其他支出为2.75亿美元；利息支出为4.32亿美元，相比之下去年同期为1.91亿美元。

各部门业绩：

2019财年第三季度，IBM旗下云和认知软件部门（包括云业务和包含红帽在内的数据平台；认知应用；以及交易处理平台）的营收为52.80亿美元，比去年同期的49.62亿美元增长6.4%，不计入汇率变动的影响为同比增长7.8%；毛利润率为74.1%，低于去年同期的76.1%。

IBM全球商业服务部门（包括咨询、全球流程服务和应用管理业务）第三季度营收为41.17亿美元，比去年同期的40.76亿美元增长1.0%，不计入汇率变动的影响为同比增长2.2%；毛利润率为31.1%，高于去年同期的30.0%。

IBM第三季度科技服务部门（包括基础设施服务和技术支持服务等）营收为67.00亿美元，比去年同期的71.01亿美元下降5.6%，不计入汇率变动的影响为同比下降4.1%；毛利润率为35.8%，低于去年同期的37.0%。

IBM第三季度系统部门（包括系统硬件和操作系统软件业务）营收为14.81亿美元，比去年同期的17.36亿美元下降14.7%，不计入汇率变动的影响为同比下降13.8%；毛利润率为52.6%，低于去年同期的52.7%。

IBM第三季度全球融资部门（包括融资和二手设备出售业务）营收为3.43亿美元，比去年同期的3.88亿美元下降11.7%，不计入汇率变动的影响为同比下降10.7%；毛利率为36.9%，高于去年同期的26.3%。

IBM第三季度其他营收为1.07亿美元，低于去年同期的4.93亿美元。

其他财务信息：

IBM第三季度来自于运营活动的净现金为36亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为25亿美元。IBM第三季度自由现金流为18亿美元。在第三季度中，IBM总共向股东返还了16亿美元现金，其中通过派发股息的形式返还了14亿美元现金，通过回购股票的形式返还了1亿美元。IBM已于7月19日暂停了股票回购计划。

截至2019年第三季度末，IBM持有110亿美元现金；债务总额（其中包括全球融资部门的231亿美元债务）为663亿美元，自第二季度末以来减少了67亿美元。

业绩展望：

对于2019财年，IBM预计每股摊薄收益至少将达10.58美元；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益（不按照美国通用会计准则）至少将达12.80美元，其中不包括每股2.22美元的已收购无形资产摊销支出、其他并购相关支出、退休相关支出以及来自于美国实施税收改革的任何一次性影响，符合分析师预期。IBM预计，自由现金流将达120亿美元左右，实现率在100%以上。汤森路透调查显示，分析师平均预期IBM全年调整后每股收益将达12.8美元。

股价反应：

当日，IBM股价在纽约证券交易所常规交易中下跌0.89美元，报收于142.11美元，跌幅为0.62%。在随后截至美国东部时间16日下午5点29分（北京时间17日凌晨5点29分）的盘后交易中，IBM股价再度下跌7.03美元，至135.01美元，跌幅为4.95%。过去52周，IBM最高价为152.95美元，最低价为105.94美元。