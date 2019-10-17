苹果Apple Pay或存在反竞争行为，欧盟反垄断机构将调查

北京时间10月17日早间消息，据外媒报道，苹果Apple Pay再次受到了来自欧盟委员会的审查。MLex的一份报告称，欧盟正在听取其他支付领域的企业对苹果市场行为的评论。

具体来说，欧盟的本次调查涵盖了这样一些话题：当用户设置iPhone时，Apple Pay自动弹出的行为，以及在设置中出现的“现在设置（Set Up Now）”对话框。欧盟所调查的另一个潜在问题，是苹果不允许其他支付服务调取iPhone中内置的NFC芯片，其钱包应用中也不允许用户整合其他第三方支付服务，这意味着对于iOS用户来说，Apple Pay是系统层面所能整合的唯一支付应用。

欧盟委员会的一名代表表示，他们正在对苹果“可能的反竞争市场行为和滥用行为进行研究。”

然而截止到目前，该监管机构尚未正式宣布对苹果展开调查，也没有提出任何具体的投诉。此次调查目前还处于初步阶段，如果没有收集到足够的证据，欧盟可能会放弃这次调查。

随着时间的推移，苹果公司逐步放开了iPhone内部的NFC芯片，但是其核心支付功能依然只支持Apple Pay这一种支付服务。例如，当手机靠近NFC读卡器的时候，设备会立刻显示钱包和Apple Pay界面。但是竞争对手的支付服务却无法使用iPhone的NFC芯片，如果用户想要扫描第三方支付程序，必须在前台将其打开。后台NFC读取可以用于其他一些类别的应用，但是不支持支付类应用。

此前苹果公司的高管曾多次表示，Apple Pay是该公司一项发展迅速的业务。在上一次才把电话会议上该公司表示，Apple Pay的增长速度已经超过了PayPal。在财务方面，至少从现在看，Apple Pay所带来的收入在该公司整体业务上只占一小部分，因为在每笔交易中，它只能获得很少一部分的分成。

此前苹果推出了Apple Card信用卡，希望利用它进一步推动Apple Pay的发展。Apple Card是苹果与高盛合作的信用卡。就在昨天，高盛表示Apple Card是他们所发过的最成功的信用卡产品。

今年早些时候，苹果宣布Apple Pay不久后将支持NFC标签贴纸，首批合作伙伴包括Bird滑板车和PayByPhone停车收费服务。目前此功能尚未正式推出。