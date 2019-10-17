Facebook：一旦解决监管问题，上百家金融机构会支持天秤币

10月17日消息，据国外媒体报道，Facebook数字货币Libra项目负责人当地时间周三表示，Facebook公司仍然预计，一旦解决了监管问题，该项目仍将会获得100家银行和金融公司的支持。此前，PayPal、Visa和万事达卡（Mastercard）等几家知名合作伙伴已经离开了Libra项目。

在华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)会议期间的一个小组会议上，Libra项目负责人戴维·马库斯(David Marcus表示，“对于已经升高的监管忧虑问题，我们需要时间来加以解决，我们有责任和义务来回答所有这些问题。”

“我认为，一旦我们解决了这些问题，我们就会看到更多的银行和传统金融服务公司加入进来。”马库斯还表示，考虑到目前环境氛围和压力，受监管的大型金融公司很难“现在就积极参与进来”。

最近几天，Facebook雄心勃勃的建立该全球性数字货币的努力遭遇严重挫折。除了上述提及的退出Libra项目之外，从该数字货币项目退出来的其它公司还包括，Stripe、eBay和Booking Holdings。支付服务提供商PayPal本月初已经表示，它将离开Libra项目。

此前，对Libra可能颠覆全球金融体系、威胁用户隐私和便利洗钱等问题，美国和欧洲的全球政策制定者以及监管机构已经表示出强烈的忧虑。

当地时间周三，美联储理事莱尔·布拉纳德(Lael Brainard)再次强调了上述担忧。她在华盛顿的另一项活动中表示，Libra项目“必须解决一系列核心法律和监管的挑战”才能启动。

截止目前为止，没有任何一家大型支付服务公司为Facebook的Libra项目提供支持，该项目将于2020年6月推出。

马库斯在国际货币基金组织会议上表示，全球大约1600家实体最初曾表示有兴趣加入Libra项目，该项目在推出时会达到拥有100家成员的目标，这个应该“没有问题”。

目前，Libra协会中剩余下来的成员还有21个。该协会周一在日内瓦举行了成立大会，并选出了一个由5名成员组成的董事会。

马库斯表示，Libra项目将花费时间来建立自己的员工队伍，以解决监管问题，不能老是打着Facebook这面旗子。