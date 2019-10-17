抛弃“特殊情况”的固定宽带，让越来越多人更期待5G

近期，由于单位办公地点的宽带又贵又不好用，于是公司干脆抛弃了固定宽带，改而使用4G路由器来为员工提供办公上网。实际上，不少人也正在开始抛弃固定宽带，于是对于5G也变得更加期待。

固定宽带卡在“特殊情况”上

之所以作者单位选择将固定宽带换掉，就在于单位的固定宽带越来越不好用，问题在于办公所在地的宽带选择只能有小区宽带，或是某运营商的企业宽带。最终结果就是，无论如何提速降费，只要身在办公室就无法享受到的，即便花上每年2万元的费用，在一个不足10人的办公区域中，每个人依然会对网速叫苦不迭。

然而，当把固定宽带取消，换上4G资费卡+4G路由器后，单位的网络难题却迎刃而解了。一方面每月只需要花费100多元，给老板节省了成本，另一方面员工也不再抱怨网速的问题了。而原因就在于同样受惠于“提速降费”的蜂窝网络并不会受到小区的局限，即不存在“进场费”的问题。而4G的网络速度在信号良好的情况下，又表现足够优异，根据作者在单位房间内使用Speedtest进行测试，中国联通4G网络的下行速率可达70-90Mbps，上行一般为20-30Mbps，远远超过了由于缺乏竞争而不思进取的小区宽带，以及同样表现不佳的某运营商企业宽带。

实际上，不少国外用户的宽带需求也卡在了“最后一公里”的问题上，由于在北美、欧洲的大量家庭住宅区更加分散，运营商为每家铺设宽带的成本更高。甚至有国外用户戏称：“宽带申报了，等到头发都白了也没铺上。”对于独立住宅的用户来说，运营商需要把光纤从居住区里的机箱上引到住宅的调制解调器上，这个过程中技术人员就需要在住宅区的马路边进行土沟的挖掘进行作业。其中还涉及到了向房主和屋主申请安装批准、预安装时房屋检查和安装协议。也就是说，相比于国内宽带安装中在房屋墙壁上的“叮叮当当”，国外的宽带安装还要“刨土挖沟”。

部分用户已用蜂窝网络替代固定宽带

实际上，就像上文中提到的替代固定宽带的尝试一样，目前不少用户已经开始用蜂窝网络来替代此前的家用固定宽带。而从替换的条件上，硬件产品、资费、网络环境均已成熟。

从3G、4G发布之初，路由器产品主要聚焦在了上网卡、MiFi类产品上，以方便用户随身携带，依旧以移动的角度来使用蜂窝网络。而到了目前4G网络已经全面覆盖，网络成熟的情况下，聚焦在非移动情况下的4G路由器则纷纷出现，例如目前作者单位正在使用的就是一款华为的4G路由器产品，具备双频1167Mbps Wi-Fi能力，还拥有四个全千兆网口，连接办公室的打印机也没有问题，而像办公室中近10人同时上网时，也可以应对。

4G路由器的销售商也一般会向用户提供资费十分合理的4G上网SIM卡，目前中国联通、中国电信均有可提供全国可用的每月200GB高速流量，后327GB中速流量的套餐，这两款套餐也成为了4G路由器销售商的主推配套销售号卡。200GB的高速流量对于没有经常下载大型文件的家庭或小型企业来说已经绰绰有余。

此外，除了上述的想有好宽带而不得的用户外，用蜂窝网络替代固定宽带对租房人员来说也更具亲和力，假如用户需要不定期的变化位置，固定宽带的移机就成为了难题，而由于“进场费”的问题，也不能保证用户新入住的地点同样具有上一家运营商的宽带，最终则容易造成经济损失。而随着流量资费全国通用，4G路由器则在全国都不再受移机的限制，只要信号状况良好，便可继续使用。

5G加速替代固定宽带进程

随着目前在北美市场已经开始销售5G Hub类产品，美国运营商Sprint下的一些用户就已经开始通过HTC 5G Hub来当做家中的网络接入及路由设备，据用户反映，5G可以让家庭成员顺畅的在家中进行上网浏览，观看YouTube与Netflix的流媒体视频。与此同时，Verizon、德国电信也同样面向消费者推出了类似的解决方案，据一名Verizon用户表示目前家中网速在正常情况下可达1.2Gbps左右，最快可达1.8Gbps。

另在终端侧，除了华为已经推出有5G CPE产品外。高通也开始通过解决方案来加速让5G替代固定宽带的进程。此前的IFA 2019上，该公司推出面向骁龙X55 5G调制解调器及射频系统的Qualcomm QTM527毫米波天线模组，提供全球首个面向5G固定无线接入的全集成增程毫米波解决方案，支持移动运营商通过其5G网络基础设施向家庭和企业提供固定互联网宽带服务。不难想见，5G CPE产品也将如5G手机一般迎来集体爆发。

5G的资费也已经呈现出与固定宽带相类似的设定倾向，用户未来将有望摆脱流量的束缚，转而为自己所实际需要的速率来买单。例如，此前Verizon的5G套餐分为三档，分别为每月75美元、85美元、95美元，三档套餐均不限流量，但前两档套餐会在速度上进行限制，仅能分别满足480P、720P在线视频的需求，只有105美元的档位才不限速度，同时还能有75GB不限速的LTE网络流量。同样，AT&T方面也表示称未来5G的收费方式将与现在的4G收费方式有很大的不同，速度越快资费将会越贵。

5G网络的速率表现也可以堪比目前的千兆宽带，目前使用毫米波频段的AT&T与Verizon 5G网络速度可轻松达到1.3Gbps，延迟也更低。这样的速度相比于4G网络已经又有了巨大提升，也比目前绝大多数家庭宽带所选择的速率更快。