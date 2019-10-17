微信支付钱包入口上线银行储蓄服务

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IT之家10月17日消息 据新流财经报道，微信支付钱包入口上线了银行储蓄（仅部分用户可见）服务，点击银行储蓄可跳转至工商银行存款产品。用户同意“工商银行定存相关协议”可免费开通工商银行存款账户，选择存入存款，三年期利率3.85%，随时可取，并且不需要跳转到工商银行就可以操作。
据悉，微信支付“银行储蓄”功能是腾讯首次直接在微信钱包页面推出银行存款产品入口，报道称这让民营银行迎来了史无前例的重大契机。
支付宝和京东金融App早已上线此服务，如今的微信支付跟支付宝已经越来越像。
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