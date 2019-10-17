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美国FCC同意T-Mobile与Sprint合并

2019-10-17 8:31:41来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

10月17日消息，据国外媒体报道，消息人士表示，当地时间周三，T-Mobile US提议的以265亿美元对Sprint的收购案，获得美国联邦通信委员会（FCC）的正式批准。

消息人士称，在对该收购案的投票表决中，美国联邦通信委员会主席阿基特·帕伊(Ajit Pai)和两名共和党委员投票赞成该协议，而两名民主党委员投票反对该协议。

对该收购案批准令的文本，预计要到本月晚些时候才会对外公布。

该收购交易获得批准，实际上就是美国排名第三大和第四大无线运营商的合并。自2018年4月以来，这两家公司一直在争取政府对该交易的批准。不过，该交易仍面临着来自以纽约为首的一群州检察长提起的诉讼。

这一诉讼针对的是Sprint及其母公司软银集团(Softbank Group)，以及T-Mobile US及其母公司德国电信(Deutsche Telekom)。诉讼声称，这笔交易的完成将降低竞争，并将导致消费者价格上涨。但Sprint和T-Mobile US声称，合并交易将让他们有能力在5G技术上与竞争对手AT&T和Verizon展开竞争。诉讼庭审日期已定在12月9日进行。

今年7月份，美国司法部已经批准了这宗收购案。

根据司法部对该收购交易的批准文件，两家无线运营商将Sprint旗下的预付费业务(包括Boost Mobile)，剥离给卫星电视公司Dish Network，并向该卫星电视公司提供进入2万个手机基站和数百个零售地点的机会。剥离该业务的交易价值约为50亿美元。（）

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关键词：TMobileSprint

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