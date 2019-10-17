一加刘作虎：90Hz屏幕，用户只要用了就回不去了

一加7T系列发布会下来，很多人发现了一加的变化：没有惯例的“一分钟看配置”；不再是刘作虎的一人秀，甚至PPT都改变了风格；但无论怎样变化，PPT中不会少这么一句：只做真旗舰。5年前成立之初，刘作虎就不断强调一加的产品“不将就”，一年只打造1-2款旗舰机。

“5年前大家还会质疑我的话，但今天有人开始相信了这一点，因为坚持是最难的。”刘作虎感慨道。5年过去了，“不将就”的一加仍然坚持着精品战略，区别于大多数厂商采取的“机海”战术，并且活得很好。

“最让我感动的是，网友说一加的产品做得好，而且没有跑偏。”刘作虎反复提到。

“一加没有跑偏”

今年5月份一加发布了全球首款90Hz刷新率的流体屏。当时刘作虎就非常希望友商也能跟进该技术。果然，不到半年时间，realme X2Pro、Reno Ace随后就进行了跟进。

“（友商跟进）我很高兴，为什么一加要90Hz流体屏，其实，不只是90Hz屏幕，一直以来是我们对流畅的不懈追求。”刘作虎表示。

当时一加7Pro发布时，刘作虎就透露一加花费了1亿元独家定制了三星的显示屏。除了90Hz硬件屏幕之外，一加做的更多工作是进行软件的调教。

“90Hz屏幕在最开始没有经过调校的时候其实感受不到特别大的变化，因为应用、系统等都还没有适配。经过我们软件团队优化调整的过程，每个滑动操作的响应时间只需要40毫秒，每一毫秒的使用体验都是在我们不断地调教下得到提升。优化过程中有一个很重要的事是：如何不增加功耗，同时又保持流畅，让每一个应用、甚至每一个动效都能更好去适应90Hz。”刘作虎解释道。

正是由于90Hz刷新率对手机带来的流畅感觉，让用户对一加的“无负担”的流畅有了更新的认识。一加7T发布会之前，一加对市场进行了调研，发现消费者换机需求最大的三个点分别是90Hz的刷新率、2K分辨率以及高通骁龙855处理器，其中，90Hz刷新率排在了第一。

“90Hz屏幕刷新率对一加销量很难量化，但是我们今年非常成功的一点：手机流畅度，用户只要用了就回不去了，对销量和口碑都有着非常巨大的正面影响。”刘作虎表示。

当时一加7Pro是全球首款首款2K+90Hz刷新率的流体屏，定价超过了5000元，对于这个价格外界一直有质疑，但刘作虎却透露，一加7Pro在开卖一分钟就销售过亿。一加7Pro也让越来越多非科技人士认识到了一加品牌。因此，他表示只要产品足够好，用户是会买单的。

数据显示2019年Q1一加占据了全球高端手机市场份额第四名。

“我们一直强调做真旗舰，就是希望用户不要买到一个有遗憾的产品。比如显示效果、流畅、拍照、设计等用户痛点，我们必须在解决用户痛点的同时将细节做到极致。”刘作虎认为正是由于这样的坚持和追求才做出了好产品，才有今天的成绩，才能在高端手机市场上立足。

因此，对于中国手机市场的厮杀，一加就像从来没有参与过一样，静静的观看着。

“国内市场竞争确实很激烈，但我觉得更多的是营销上的竞争。而我们的风格是比较安静，不喜欢跟别人去吵。”刘作虎提到。

他打了一个比方：一个屋子里大家都在吵架，而有一个人就一直躲在角落里站着，过了几天，很多人都受伤了，但这个人却可以还站着。

“我很早之前就会说，时间会证明一切。因为坚持是最难的。”刘作虎表示。

所以，刘作虎特别感慨网友对一加的一个评价：一加对产品有追求，并且没有跑偏。这无疑是对5年以来，一加坚持“不将就”、“只做真旗舰”的最大肯定。

5G早已做好准备

一加7T系列发布后，有网友感到很遗憾，因为没有5G版本。在5G产品发布节奏上，刘作虎有着自己的思考。

一加选择在英国首先推出了第一款5G手机。“因为各个国家5G的进展不一样，可能会对我们产品规划的考验比较大。我们也有自己的解决方法，我们会做最好的东西，只是时间的问题，会有一点点影响，但不是什么大问题。”刘作虎在等待推出5G手机的最好时机。

等待时机其实已经意味着一加做好了准备。据了解，2016年年底，一加就建立了5G实验室，目前关于5G的实验室有三个：两个在大中华区，一个在印度，每个5G实验室单纯的硬件设备投入就超过1亿。

“明年下半年肯定是5G大发展的时期，中国有可能是最快的国家之一。我们肯定得全力以赴去做好这个产品。”刘作虎认为。

同样，在5G产品上，一加仍然选择走高端精品策略，不会在低端市场抢量。

在群访结束后，网易科技再次请教了刘作虎认为怎样才算是合适时机。刘作虎表示要等整个从产业链都准备好时就是最好的时机。

Gartner预测，到2020年底全球仅有7%的通信运营商将推出无线5G网络服务；而在终端层面，自Strategy Analytics的预测，2019年全球5G智能手机出货量将达到500万部，出货量很小，仅占全球智能手机总出货量不到1%。

苹果CEO库克也表示：“目前来说5G还是有一点超前。”

不过，刘作虎一再强调非常看好中国5G市场，今年8月，一加曾透露将会在今年第四季度推出第二款5G产品。对于这个承诺，刘作虎表示一定会兑现。