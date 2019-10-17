维珍银河发布宇航服，拟明年首次商业飞行

北京时间17日消息，英国亿万富豪理查德-布兰森旗下太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic）周三与Under Armour联合发布了他们合作设计的全新宇航服，在纽约扬克斯的一家室内跳伞体验馆向观众进行展示。

两公司声称，这是第一套“专门为私人航天员设计的”太空服。整套宇航服包括基础层，鞋类，太空服和训练服，以及限量版宇航员夹克。太空服本身由“轻质飞行级织物”制成，有助于控制温度和湿度。尽管维珍银河没有透露太多细节，但该公司在一份新闻稿中表示，这套训练服将“帮助优化宇航员准备工作的效率”。

一名杂技演员在跳伞馆内展示维珍银河的宇航服

维珍银河的宇宙飞船将搭载最多6名乘客和两名飞行员前往太空边缘。飞船将在4万英尺的高空从一架喷气式飞机上释放出来，然后启动火箭发动机，当它在地球大气层中飞行时，速度将达到音速的三倍以上。

维珍银河正在进行其航天器最后阶段的试飞，预计将于明年进行首次商业飞行。截至6月底，该公司已有603个客户，其中很多已经等了多年。而且，自从最近的两次试飞到达太空边缘后，该公司收到了3000多名潜在客户的兴趣。一次维珍银河飞行的票价为每人25万美元左右。

维珍银河还在准备成为第一个公开上市的人类太空飞行公司。该公司此前表示，计划于年底前在纽交所上市。