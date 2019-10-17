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拯救没有方位感的“木耳”体质，索尼360 Reality Audio即将推出

2019-10-17 10:31:03来源：爱活网作者：Picca责编：孤城评论：

老烧们大多能对着一张现场录音唱片分析出第几排的观众在谢幕时鼓掌最卖力，但对于绝大多数人来说，声音的空间感和临场感总是有些玄学，为了完美复刻身临其境的沉浸式体验，Sony在今年年初的CES 2019中带来了一项名为360 Reality Audio技术，不过直到现在索尼才站出来表示，这项全新的技术终于要在不久之后正式登场了。

目前最完美的全景声表现需要仰仗多个播放器环绕式摆放，动辄两位数的声道布置大概才能满足顶级音乐爱好者的耳朵，而360 Reality Audio可以在有限的设备数目下，通过空间虚拟算法来模拟出多个音源方位，从而让我们更加轻松的沉浸在环绕声体验中。

实际上不到一个月前刚刚发布的全新亚马逊Echo Studio智能音箱便已经加入了对于360 Reality Audio的支持，之后索尼也会在Android及iOS端推出专门用于欣赏360 Reality Audio音频的应用程序，只是不知道这套系统对于移动设备端的耳机产品是否有解码配置方面的需求。

同时360 Reality Audio另一个比较棘手的问题在于音源，在360 Reality Audio正式登场时，它将只有包括Billy Joel以及Bob Dylan等歌手专辑在内的约1000首支持歌曲，当然后续过程中索尼还将制作更多符合360 Reality Audio播放标准的音乐，甚至还涉及演唱会及音乐会现场录制，从而让音乐爱好者们在家里也能享受到现场般的环绕式体验。

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关键词：索尼木耳360 Reality Audio

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