小米进军显示器领域：电竞/办公屏齐发，标志性简洁设计

IT之家10月17日消息 今天上午，小米推出了两款显示器，一款23.8英寸FHD显示器，一款34英寸曲面屏电竞显示器，正式进军显示器领域。

小米显示器 23.8英寸

小米显示器23.8英寸正面设计很方正，有一种戴尔的既视感，菜单操控按键在显示器的右下侧。

小米显示器23.8英寸采用了圆柱形的支架，似乎不支持上架升降，但可以进行角度调节。

从背面来看，小米显示器23.8英寸只有HDMI和电源两个接口，面板后面则只有一个小米的logo，符合小米一直以来简洁的设计语言。

参数方面，小米显示器23.8英IPS屏，分辨率为1080P，支持178°广视角。

小米曲面显示器 34英寸

小米曲面显示器则是采用了34英寸的大屏，21:9比例，3440×1440分辨率，144Hz刷新率，1500R曲率，支持AMD Freesync和低蓝光模式，色域也达到了121% sRGB。



小米曲面显示器的支架支持升降旋转等调节，显示器与支架采用磁吸与卡扣式安装，官方提供三年质保。

根据之前视讯堂的报道，小米曲面显示器将采用三星的面板，而23.8寸型号则由BOE京东方工厂代工，采用BOE的ADS-IPS硬屏。

售价方面，小米曲面显示器官方定价2499元，10月21日预约，到手价1999元；小米显示器23.8英寸手价699元，10月21日预约。