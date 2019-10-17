迟暮的联想，真跨过拐点了？

联想今年35岁。

在过往5年中，这家老牌科技巨头以“一年一变”甚至“一年多变”的节奏，不断调整着公司策略及架构，在病与变之间徘徊良久，英雄迟暮略显疲态。

经历几年转型阵痛，联想财年营收突破500亿美元，创造了新的历史记录。联想集团董事长兼CEO杨元庆于今年年初感慨道，“联想已经跨过拐点，正迎来新的增长周期”。但这可能只是表面现象。

细看联想的业务布局，PC业务一枝独秀，公司正呈现两极分化形态，内部生态出现失衡，这对于一家世界500强巨头来说，无疑充满了新的危机与隐患。

同时，新浪科技获悉，联想集团中国区正在酝酿裁员，裁员比例尚不明确。一位联想员工直言，“每次财报一出，有些项目不行，直接就砍了，人也跟着裁了”。

迟暮的联想，真的跨过拐点了吗？

PC站稳全球却失守中国？

毫无疑问，PC是联想的根基，占整体收入约70%。

根据IDC发布的2019第三季度全球PC出货量报告显示，联想全球PC出货量第一，在全球市场份额占据比例达24.6%。

但值得注意的是，其主要销量来源是欧洲、中东、非洲以及日本等地区，中国并不在列。同时报告指出，亚军惠普的销量增长效果最为明显，其全球市场份额由此前的22.5%提升至23.8%。

这也意味着，联想仍未甩开对手，双方份额仅相差0.8%，竞争依旧处于白热化。

实际上，在此前一段时间内，联想PC一度被惠普反超，位居次席。2018年4月，杨元庆在美国的誓师大会上表示，未来将聚焦四场战役，最重要的战役是“PC业务重返第一”。直至今年二季度，联想实现了反击之举。

虽然PC站稳全球，但中国市场正在不断流失，这体现在平板电脑等方面。

根据IDC公布的2019第一季度中国平板电脑厂商出货量数据显示，联想平板电脑出货量暴跌48.7%，排在第五名，市场占有率为2.4%。

根据该数据，前五大平板电脑厂商中，只有联想是同比暴跌，其他厂商大多实现了正向增长，其中苹果稳居榜首，华为次席，小米与微软处于三四名。第二季度中，联想平板电脑出货量依旧下跌，降幅33.8%。

根据联想今年8月份财报显示，中国PC市场的销量表现不尽人意，已连续两个季度出现双位数下滑。

联想中国区总裁刘军在总结原因时称，这主要是受到经济周期性的影响，“大环境和市场对我们来说，充满挑战”。

抛开PC业务，被杨元庆给予厚望的数据中心业务“拖了后腿”。在8月份财报中，数据中心业务首个财季收入13.56亿美元，同比下滑17%。

对此，杨元庆解释称，“这主要是市场因素造成的。一个是有些云计算公司在前面的季度建设了过多的基础设施，所以在上个季度减少了购买。另外，由于一些零部件，比如说存储价格的下降导致了整体平均单价的下降”。

值得注意的是，相较去年同期的亏损6300万美元，今年这一业务集团的亏损为5200万美元。但却是建立在销量下滑的情况之下。换句话说：卖得少，补贴少，亏损自然就小了。

这也是联想近几年失守的主阵地之一。

2014年，联想收购IBMSystem X项目后优势明显，称未来五年内可成为服务器市场老大。彼时的x86服务器市场，联想通过并购的叠加效应，稳居中国市场榜首和全球服务器市场前三。

如今，其在服务器市场正逐渐失去话语权。根据2018年IDC中国x86服务器市场报告，联想的份额为9.2%，位居第五名。在全球服务市场，联想也未挤进前三甲。

败北的诺曼底计划？

作为一家老牌科技公司，联想历经风雨，在PC时代创造过辉煌，但在移动互联网和智能手机时代到来后，它却栽过不少跟头。

“摔”得最狠的应属手机业务，这或许是联想人最不愿揭开的伤疤。

从最初的联想、ZUK、Moto三箭齐发，中高低市场兼顾；到2016年的“去联想化”战略，只保留ZUK和Moto，前者冲击中端市场、后者专攻海内外高端市场；再到2017年的ZUK“离世”，后又重新唤起联想与Moto为伴……

整个过程中，联想在手机业务上的品牌线路相当混乱，时而称兄道弟、时而又各自为营。

回看当年联想手机业务的失败，一位离开联想的中层人士向新浪科技坦言，这与领导人的决策不无关系。

一方面，联想当时更愿押注运营商市场，“公司需要保持稳定的业绩增长，所以他们会将重心放在出货量上，研发与创新都是其次”。

另一方面，联想很早就发现小米有崛起之势，杨元庆、刘军等人曾深入探讨过手机互联网模式，但没意识到该模式所带来的冲击和影响，最终错失良机，眼看着小米、OV等蚕食市场。

更严重的是，联想善于换阵。手机业务高层领导的不断变更，导致团队缺少主心骨，“一人上台后会有一套新的打法，还没成型就又换人了”。

实际上，联想的手机业务分为Moto与自主品牌两部分，Moto在国际市场的表现可圈可点，尤其在拉丁美洲和北美市场的表现强劲，但自主品牌在国内始终“哑火”。

复兴的重任交给了刘军。

2018年年初，刘军本人亲自制定了手机“诺曼底计划”，当年5月计划成型。此时，正好是他回归一周年之际。

众所周知，“诺曼底登陆”发生在第二次世界大战期间，是人类历史上最宏大的登陆战，最终使二战的战略态势发生了根本性变化。

刘军甚至将Z5的发布会日期，选定在“诺曼底登陆”的6月5日。这意味着，联想Z5承担了吹响手机反攻号角的重任。

短短几个月间，联想手机密集出击，连办了多场发布会，在圈内掀起不小波澜。

一年后，“诺曼底计划”成功了吗？答案或许是否定的，至少没能彻底扭转战局。

一名联想中国区内部员工直言，手机业务始终有种“扶不上墙”的感觉，“当时弄得轰轰烈烈，但销量一般般，现在又没啥动静了”。

如今，在国内外各大智能手机销量榜单中，Top5中仍未看到联想手机的身影。查看京东、苏宁等电商购物平台，除了Z5外，其他手机产品的销量相对惨淡。

IDC最新数据显示，2018年全年中国智能机市场容量为3.98亿台，同比下降10.5%。其中苹果、华为、小米、OPPO、vivio、荣耀六大品牌牢牢占据了90%以上的市场份额，第六至第十位除了三星、一加和美图以外，还有已经淡出公众视野的锤子手机。

留给联想手机的份额，已所剩无几。

“联想想走小米的老路，玩性价比，这不可能取得成功”。移动业务分析师乔晓东认为，虽然联想发布了一些新品，如Z6、Z6 Pro，但走的还是高配低价的路线，“现在的手机竞争环境，早已不是拼性价比、堆料充足就可以赢得市场，手机产品各项性能早已过剩，而国内的消费者也对各种跑分、数据产生了审美疲劳”。

在他看来，手机市场已进入差异化竞争的时代，产品先要有自己的核心技术，才能拥有独特的定位。

慢半拍的智能布局？

联想手机的失利，未能浇灭其进军C端市场的决心。在全球传统消费电子产品市场出现疲软态势时，智能家居市场迎来了巨大的市场发展空间，联想自然不愿错过这波浪潮。

2018年，联想正式公布智能物联生态战略。按照联想的愿景，希望依托自身的核心优势，为创新的智能设备厂商赋能，一起构建开放的智能生态体系，共同打造全新的SIoT产品。

接下来，联想一口气发布了近20款SIoT智能新品，几乎涵盖了智能家居的全部场景，包括音箱、手表、扫地机器人、空气净化器等。

杨元庆直言，“联想汇聚了智能化变革所需要的各项要素，拥有全球最广泛的设备产品组合，可以说，联想是极少数能够统一利用所有智能化要素资产的公司”。

从表面上看，拥有30余年制造、组装、服务经历的联想，确实具备完善的生产能力。不过，“卖硬件”的最终目的是让消费者买单。

新浪科技于近期探访了两家联想线下门店，其中一位销售人员坦言，智能硬件产品在线下销量不佳，消费者还是更倾向于购买Thinkpad电脑，“来店里的有三种人，咨询的、买电脑的和修电脑的，冲着智能硬件来的，几乎没有”。

该员工表示，主打性价比的智能硬件提成很低，所以下线销售还是更愿推销电脑产品。

线下惨淡，线上如何？

查询了联想众多智能产品，例如扫地机器人，在淘宝、京东等平台的销量尚不足50个，在联想官方商城中，该产品的累计评论仅维持在个位数。摄像头、净化器、智能门锁等，总销量也均不足百个。

从竞争对手来看，华为、小米等对IoT均有布局。例如小米，根据其二季度财报显示，截止2019年6月30日，小米IoT平台已连接的IoT设备数达1.96亿台，同比增长69.5%，这些IoT产品也为小米贡献了近30%的营收。

相比之下，联想在IoT的布局与之相差甚远。究其原因，乔晓东认为是入局太晚。

“慢人一步，消费者自然对联想‘智能家居’没什么认知度。更重要的是，联想在智能家居上缺乏创新，几乎所有产品都是跟风，别人家有，你才有，你又没有品牌口碑优势，粉丝现象又没有形成，怎么能卖得好？”

结语：

如今，联想正在描述“新的故事”——智能制造。

在不久前的2019年世界制造业大会上，杨元庆提到，要实现从制造大国向“制造强国”的跨越，需要重视转变：要从只是“为别人做嫁衣裳”，替别人代工，没有品牌的制造，转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品……

他表示，联想集团也制定了新战略，要打造自己的新技术，构筑领先的智能制造，进而为我国其他制造型企业赋能……

联想一直在努力，通过自身的长项与能力，开辟着一条适合联想的独特路径。

当真正跨过拐点时，它还能重写辉煌吗？