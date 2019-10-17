Daydream结束，谷歌官方承认手机VR行不通

大概是两年多之前，当时厂商还在鼓吹把手机塞进一个头戴显示器套壳里，就能实现低成本高品质的沉浸VR体验，而且这波潮流还有头部厂商的引领，很多人觉得这是VR的一个新机会，因为可以让更多新用户接触到VR。可是两年多时间下来，认清现实的人越来越多，就连带头的也开始觉得，自己趟沟里去了。

随着Oculus的技术大牛John Carmack上个月为Gear VR“吊唁”，再加上今天Google宣布不再支持自己在2016年推出的Daydream项目，举措包括停产Daydream View手机VR头显，以及刨除Pixel 4手机的Daydream VR支持，等于说曾经被视为Android生态一部分的手机VR，现在已经被正式放弃。

Google曾经对Daydream寄予厚望，在Cardboard之后，它认为很快就会有数以亿计的新用户用上兼容Daydream的手机。而在2019年的现实则是没有一款当代安卓手机支持Daydream，手机VR用来尝个新鲜还差不多，因为硬件条件的限制，久而久之它与独立VR的差距在体验中就会被越放越大。

John Carmack就Gear VR的终结也提供了自己的看法，他觉得手机VR拆装令人厌烦，而且实现VR的沉浸性3D应用还会对手机续航产生不利影响。三星虽然还没有官方宣布停产Gear VR，但从当前线上线下渠道都缺货的状况看，已经八九不离十。

手机VR的位置基本都已被去年起涌现的VR一体机所替代，Oculus Go、Oculus Quest还有HTC的Vive Focus和Vive Cosmos都在稳步提升自己的沉浸体验品质，同时也努力压低自己的售价，反观Google自己就对一体机很不上心，到现在都只有一款联想帮它出的Mirage Solo，而且这玩意的可用程度还差不多只是开发套件的水准。

总之，Google对于手机VR的推动基本上也就到此为止了，虽然Cardboard这种超低价体验方案仍会以第一方的形式继续提供给感兴趣的用户，但由于肉眼可见的限制，手机显然做不到一体机的水准，假如Google对VR还没有死心，它也只能在一体机的市场中再战——想把VR吸纳为安卓手机系统的一部分，显然太过于乐天。