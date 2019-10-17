亚马逊云服务AWS宣布赞助 Rust

毫无疑问，Rust目前发展势头正劲。此前，微软安全响应中心探索采用Rust的消息引发大量关注，在连续四年蝉联“最受开发者喜爱的编程语言”后，Rust可能已经从“想要学习的语言”逐渐转变为许多开发者“正在学习的语言”。自从四年前首次发布稳定版以来，它已经得到了广泛的采用，谷歌，微软和Mozilla等公司都在使用Rust。现在，AWS也向Rust伸出了橄榄枝。

近日，AWS在其开源博客上发文宣布赞助Rust语言。迄今为止，Rust已在AWS中实现了许多增长，Lambda、EC2和S3等服务都选择在性能敏感的组件中使用Rust。AWS开源的Firecracker microVM项目也正是采用 Rust编写。

AWS从Rust维护者的视角解释了他们赞助该项目的原因：

性能。Rust非常快且内存效率高：没有运行时或垃圾收集器，它可以为关键性能服务提供支持，可以在嵌入式设备上运行，并且可以轻松地与其他语言集成。

可靠性。Rust的丰富类型系统和所有权模型保证了内存安全性和线程安全性，并能使开发者在编译时消除许多类的错误。

生产率。Rust拥有出色的文档，友好的编译器以及有用的错误消息以及一流的工具——集成的软件包管理器和构建工具，具有自动完成和类型检查的智能多编辑器支持，自动格式化程序等。

接着，AWS还列举了几个优秀的Rust库，并称赞了它的包容性社区，最后表示“Rust连续四年被评为Stack Overflow的最受欢迎语言不足为奇”。

对于Rust来说，它可以使用AWS服务来执行以下操作：

在S3上存储发行工件，例如编译器、库、工具和源代码。

在EC2上使用Crater运行整个生态系统范围的回归测试。

操作docs.rs，该网站托管发布到中央crates.io软件包注册表的所有软件包的文档。

曾在 Mozilla工作，并且是Rust团队成员的Alex Crichton认为这项赞助使Rust能够在AWS上可持续地托管基础架构，他还指出“使Rust项目的赞助商多样化对于其长期成功也至关重要”。