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国家邮政局：1-9月全国快递服务企业业务收入累计完成5271亿元

2019-10-17 14:01:04来源：TechWeb作者：老喵责编：沧海评论：

【TechWeb】10月17日消息，根据国家邮政局公布的数据显示，1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成439.1亿件，同比增长26.4%；业务收入累计完成5271亿元，同比增长24.1%。

其中，同城业务量累计完成78.3亿件，同比下降1.7%；异地业务量累计完成350.7亿件，同比增长35%；国际/港澳台业务量累计完成10亿件，同比增长27.2%。同时，9月份，全国快递服务企业业务量完成56亿件，同比增长25%；业务收入完成649.2亿元，同比增长22.2%。

具体来看，1-9月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.8%、79.9%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的10.3%、53%和9.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降5.1个百分点，异地快递业务量的比重上升5.1个百分点，国际/港澳台业务量的比重基本持平。

另外，1-9月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.6%和7.5%，业务收入比重分别为80.4%、11.1%和8.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点，快递业务收入比重上升0.4个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.5个百分点，快递业务收入比重下降0.1个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点，快递业务收入比重下降0.3个百分点。

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关键词：邮政局快递

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