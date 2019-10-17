沃尔沃发布首款纯电动汽车，四轮驱动续航400公里

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北京时间17日消息，沃尔沃当地时间周三晚上在洛杉矶发布了全电动XC40 Recharge车型，该车是基于畅销的XC40小型SUV打造，是沃尔沃家族第一款纯电动汽车。
沃尔沃计划未来5年每年推出一款纯电动汽车，争取到2025年全电动汽车占到其全球销量的50%，其余为混合动力汽车。
这款新电动汽车采用最先进的全电动四轮驱动动力系统，一次充电可行驶400公里，输出功率为408马力。在快速充电系统中，电池在40分钟内可充电80%。
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