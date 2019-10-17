留给Libra的时间不多了

内外部压力之下，Libra又艰难地向前迈出一步。

当地时间周一，Libra Association（Libra协会）21家创始成员在日内瓦举办了首次会议，签署了Libra协会章程，同时成立Libra协会理事会，并进行了董事会的选举。Libra推特称，「这是迈向全球金融共享的事关重要的一步。」

董事会成员包括Kiva首席战略官Matthew Davie，Pay U总法律顾问Patrick Ellis、Andreessen Horowitz合伙人Katie Haun，Calibra首席执行官David Marcus和Xapo首席执行官Wences Casares。

Libra董事会投票任命协会执行团队，COO兼临时总经理Bertrand Perez，政策与沟通负责人Dante Disparte，业务发展主管Kurt Hemecker。

发布Libra白皮书之初，Libra协会拥有包括Facebook在内的28家企业成员，继PayPal退出之后，Mastercard、Visa、eBay、Stripe、Mercado Pago和Bookings Holdings也相继退出创始节点。对于创始成员来说，签署章程意味着他们已经与Facebook「绑定」在了一起，对于Facebook和Libra的审查和监管力度也会一定程度上牵扯到自己身上。

▲Libra协会28家初始成员，PayPal，Mastercard、Visa、eBay、Stripe、Mercado Pago和Bookings Holdings已经退出〡Libra官网

与日俱增的内外部压力

当前，Libra协会只剩下Pay U这一家支付企业。支付企业相继退出对Libra今后发展无疑会造成影响。根据Libra白皮书，Facebook希望与节点成员一起打造一套简单的，无国界的加密货币，为用户提供一种跨境支付、转账的新方式——无论人们居住在哪里，从事什么工作或收入怎样，在全球范围内转移资金应该像发送短信或分享照片一样轻松、划算，甚至更安全。

如果缺少了金融网络，以及将Libra作为支付形式的全球性零售平台，Libra的使用范围会大大缩减。

内部变动一定程度上接受了来自外部的信号。

创始成员退出之前，知情人士透露，美国监管机构已经对Libra的支持者「施压」。美国财政部向Visa，Mastercard和PayPal等发函，要求了解反洗钱合规项目的完整情况，以及Libra将如何适应这些项目。

Stripe发言人在声明中称，「将在以后继续与Libra协会合作。」而Visa的声明也暗示着看好Libra底层的区块链技术，但是对Libra能否规避风险存疑——「公司将继续评估，最终决定由一系列因素决定，包括Libra协会完全满足所有必要监管的预期。Visa对Libra项目有兴趣，在于我们相信监管良好的区块链可以将数字支付的价值扩展到更多市场，尤其是新兴和发展中市场。」

不过David Marcus也对此表示，部分创始成员的退出不代表Libra的未来。随后Libra协会称，全球有1500个组织表示有兴趣加入Libra项目，其中180个符合成为成员的资格。这些新入局者仍能帮助Libra协会达成在Libra推出之际联系到100个创始节点的目标。

外部的压力更是直指Facebook和Libra本身。美东时间7月16日和17日，Marcus出席了参议院银行住房和城市事物委员会和众议院金融服务委员会各自举办的两场听证会。

议员安·瓦格纳（Ann Wagner）坦言，「我担心，2020年Libra上市对美国金融安全、全球金融体系、全球用户隐私、金融犯罪和国际人权造成影响，而届时外界对于这种影响已经麻木了。」两天听证会的提问不外乎将这些问题掰开揉碎再一股脑抛给Marcus。

听证会结束，Marcus没有同意将Libra/Calibra项目暂停的提议，但是保证在满足监管机构的要求之前，不会正式推行Libra。至少从目前来看，这样的僵局还在持续。

需要解答的公众顾虑

但是，Facebook和Libra并不想就此放弃。

Libra协会的政策与沟通负责人Dante Disparte曾表示，Libra协会与监管机构和政策制定者定期举行会议，讨论遵守反洗钱法律和防止金融恐怖主义的问题。

Facebook聘请来自华盛顿的政治说客，帮助缓解外界对于Libra的担忧。扎克伯格也定于10月23日出席众议院金融服务委员会的听证会，回答众议院的质疑和提问。

此前，议员Brad Sherman直指扎克伯格需要直面国会，「Libra如果推出，对美国的伤害堪比9/11。」虽然Marcus多次表示，Libra储备纳入的货币将受其政府货币政策约束，政府将继续掌控这些政策。

此前在听证会上，Marcus表示数字货币领域是美国的一个机会。只有拥有27亿月活用户，覆盖超过130个国家的Facebook最有能力推出无国界的加密货币。

为了「对抗」Libra，法国财政部长Bruno Le Maire表示政府应该考虑创建一种「公共数字货币」，他已经与即将离任的欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)以及他的继任者克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)讨论了推出该计划的多种可能性，并且表示将在十月中旬与其他财政部长开会时探讨这一问题。

这仅仅是一个例子。如果Marcus无法保证Libra不会对国家的主权货币和金融基础设施造成冲击，以及对洗钱等金融犯罪完全规避。「新技术」和「监管」的天秤两端，各国监管机构无疑会选择后者。更何况，Libra背后还有早已就在挑战人们「信任底线」的Facebook。在2020年的正式发布之前，留给Libra的时间已经不多了。