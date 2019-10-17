调查：60%的英国用户担心智能音箱“偷偷”录音，但88%对设备表示满意

英国现有近四分之一的家庭拥有智能音箱，尽管许多用户担心安全问题，但绝大多数用户都对他们的设备表示满意。

Strategy Analytics对1000多个智能音箱用户进行的一项新调查发现，五分之三的用户担心语音控制设备会在未经他们同意的情况下录音，而近一半的人不会通过其智能音箱共享付款信息。但是，有88%的用户对他们的智能音箱感到满意，四分之三的人表示它们比预期的有用得多。

超过60%的人更喜欢使用语音而不是触摸屏或键盘，还有50%的人甚至表示他们现在无法想象没有智能音箱的生活。这些结果基于2019年7月/ 8月对1048个智能音箱用户进行的在线调查。

该报告还发现，有31%的非智能音箱用户计划在未来12个月内首次购买智能音箱。尽管对安全性产生顾虑的人是这些潜在购买者中的一小部分，但13%的人表示他们尚未购买是因为他们担忧安全性，而7%的人则表示他们不希望共享数据。

此外，三分之二的现有智能音箱用户表示，他们肯定会再购买另外一台智能音箱，近三分之一的用户表示将会在未来12个月内购买。超过一半的智能音箱用户已经在家里拥有一个以上的智能音箱，这再次证实了这些设备如何成为新兴的智能家居生活方式的核心。

Strategy Analytics智能音箱和屏幕研究服务总监David Watkins表示：“与人们出于安全考虑而放弃智能音箱的建议相反，我们的研究结果表明，消费者对智能音箱的满意度一直很高。至少就目前而言，用户乐于承担风险，以换取智能音箱为他们的日常生活带来的诸多好处。”

Strategy Analytics首席分析师兼报告作者David Mercer补充说：“一些媒体会定期发布有关大型科技公司的‘恐怖故事’，并对新技术产生置疑，但事实是，大多数用户很少关注它们。他们也许有合理的顾虑，但是语音技术的好处如此之大，以至于大多数人会忽略它们。”