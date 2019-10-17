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工信部公示最新一批新增车辆生产企业清单，特斯拉上海工厂在列

2019-10-17 14:23:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月17日消息 工信部公示最新一批新增车辆生产企业清单，特斯拉上海工厂在列。

近日，国外视频网站用户上传了一段由无人机拍摄的视频，特斯拉上海超级工厂已有一辆黑色的Model 3在新建的测试跑道上测试。同时，有多家媒体报道称，特斯拉上海超级工厂将从本月开始量产。甚至有媒体援引特斯拉供应商的说法指出，上海超级工厂的具体生产日期是10月14日。

对此，特斯拉公关人士表示，目前尚未获得特斯拉上海超级工厂的量产时间表，网传的消息不真实。

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关键词：特斯拉

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