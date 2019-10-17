紫光展锐拟增资50亿元，估值约550亿元

据北京产权交易所公告，北京紫光展锐科技有限公司拟增资不超过50亿元，对应持股比例或股份数不超过9.09%。按照这一比例粗略计算，紫光展锐对自己估值约550亿元。

公告显示，本次增资所募集资金将用于5G、物联网等核心技术和产品的研发。增资达成的条件为：征集到合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求，经融资方有权批准机构批准并签订《增资协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

本次增资前，紫光展讯持股57.1429%，西藏紫光新微电子持股16.8067%，英特尔中国持股14.2857%。紫光展锐2018年度实现营收73.03亿元，净利润2.55亿元。总资产384.49亿元，其中所有者权益为217.83亿元。

公告显示，本项目单个意向投资方认购金额不得少于10亿元。如意向投资方为联合投资体，该联合投资体视为单一意向投资方，且每个联合投资体的成员数量不得超过3个。本次增资仅接受货币出资，出资币种为人民币。

据C114了解，2018年底，紫光集团宣布和投资人决定启动对紫光展锐30亿元人民币的增资，暂不确定与本次增资之间是否存在关联。今年5月，紫光展锐表示正进行上市前的股权及组织结构优化，预计在2020年正式申报科创板上市材料。