市场监管总局：要求查处网红食品刷单、假评论等行为

IT之家10月17日消息 据中新网报道，针对如何保障网红食品安全的问题，国家市场监督管理总局执法稽查局局长杨红灿17日指出，要求电商第三方平台切实履行监管职责，并对“刷单”“假评论”涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行查处。

国家市场监督管理总局执法稽查局局长杨红灿答记者问时表示，一些网红食品，尤其是保健食品，非法添加西药成分事件偶有发生，群众反映强烈。

“我们对网红食品现象高度重视。”杨红灿说，网红说到底是借助互联网快速传播的特性进行广告宣传。一些食品、餐饮品牌在网络推广中，借由口口相传、人人转发而获得迅速传播，很多不知名的商家和商品，往往能异军突起，收到意想不到的营销效果。

杨红灿表示，在此次专项行动中，将对利用网络、电商平台、社交媒体、电视购物栏目等渠道实施的食品安全违法行为重拳出击。

杨红灿介绍，高度关注“网红”食品信息，梳理违法犯罪线索。要求电商第三方平台切实履行监管职责，并对“刷单”“假评论”等涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行查处。对“刷单”“炒信”的行为，在上述法律都有明确规定。

杨红灿还提到，对那些受众广泛的食品进行重点排查，一旦发现不合格食品，立即进行立案查处，绝不手软。同时，依法对处罚信息向社会公开，对有问题、有隐患的食品予以及时曝光，让每一个消费者都能心中有数，放心安全地享用美味。