内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

市场监管总局：要求查处网红食品刷单、假评论等行为

2019-10-17 15:07:49来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月17日消息 据中新网报道，针对如何保障网红食品安全的问题，国家市场监督管理总局执法稽查局局长杨红灿17日指出，要求电商第三方平台切实履行监管职责，并对“刷单”“假评论”涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行查处。

国家市场监督管理总局执法稽查局局长杨红灿答记者问时表示，一些网红食品，尤其是保健食品，非法添加西药成分事件偶有发生，群众反映强烈。

“我们对网红食品现象高度重视。”杨红灿说，网红说到底是借助互联网快速传播的特性进行广告宣传。一些食品、餐饮品牌在网络推广中，借由口口相传、人人转发而获得迅速传播，很多不知名的商家和商品，往往能异军突起，收到意想不到的营销效果。

杨红灿表示，在此次专项行动中，将对利用网络、电商平台、社交媒体、电视购物栏目等渠道实施的食品安全违法行为重拳出击。

杨红灿介绍，高度关注“网红”食品信息，梳理违法犯罪线索。要求电商第三方平台切实履行监管职责，并对“刷单”“假评论”等涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行查处。对“刷单”“炒信”的行为，在上述法律都有明确规定。

杨红灿还提到，对那些受众广泛的食品进行重点排查，一旦发现不合格食品，立即进行立案查处，绝不手软。同时，依法对处罚信息向社会公开，对有问题、有隐患的食品予以及时曝光，让每一个消费者都能心中有数，放心安全地享用美味。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有