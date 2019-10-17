贾跃亭月收入9万美元，还债要还1777年...

如果贾跃亭不破产，他要多久才能还清债务？

这个困扰大家已久的问题，在贾跃亭开始准备破产的时候，终于能给到一个理论上的计算结果。

日前，破产公司文件和申请管理公司Epiq Cases网站披露的一份文件显示，贾跃亭在10月14日提交破产申请文件前6个月，每月的月收入为93810美元。不考虑破产重组以及其他因素，月赚9.38万美元的贾跃亭，要多久才能还完债？

3198年与1777年！

10月14日，一封来自“贾跃亭债务处理小组”的声明显示，贾跃亭于10月13日在美国主动申请个人破产重组（Chapter 11）。

声明称，根据该方案，将同时设立债权人信托，并在条件满足的时候把全部在美国资产转让给债权人；该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权（以下统称FF））

在这份声明中，还提到了贾跃亭目前的债务情况：“贾跃亭先生90%以上的债务都是替公司担保的债务，……截至目前贾跃亭先生已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。”

据媒体报道，贾跃亭债务处理小组提交的一份破产文件显示，目前贾跃亭的债权人数量超过100人；在索赔金额排名前20的无担保债权人名单里，排名第一的是Shenzhen Yingda Capital Management Co.,Ltd.（深圳英大资本管理有限公司，现“北京英大资本管理有限公司”），索赔理由为个人担保，索赔金额为2.797亿美元；排名第二的是China CITIC Bank Co.,Ltd.Head Office Sales Department（中信银行），索赔理由为个人担保，索赔金额为2.33亿美元；排名第三的是Ping An Bank Co.,Ltd.Beijing Branch（平安银行），索赔理由为个人担保和股权质押，索赔金额为2.3亿美元。

36亿美金的待偿还债务总额，20亿美金的债务净额，在不考虑破产重组及其他因素，就贾跃亭先生的9.38万美元月收入来说，还需要不吃不喝地还这么多年：

36亿/9.38万/12=3198.3年 20亿/9.38万/12=1776.8年

四舍五入一下，按照36亿美元的算法，贾跃亭需要还3198年的债；按照20亿美元的算法，贾跃亭需要还1777年。

中国历史往前追溯3198年到公元前1179年，那会应该是商朝第二十五任君主祖甲在位之时，老祖先们应该还用着甲骨文；而如果往前追溯1777年到公元242年，那会正是三国时期，这一年吴国末代皇帝孙皓出生了。

哎……

破产清算了就要回国？

“贾跃亭债务处理小组”在声明中称，“个人破产重组方案完成后，贾跃亭先生把个人所持有的全部FF股权和相关收益权转让给债权人，个人担保义务和债务得以解除。”这让很多人都担心贾跃亭是不是“不用还钱了”。

来自证券时报的报道显示，代理此次贾跃亭个人破产重组案的美国美迈斯律师事务所韩丽律师在接受证券时报采访时表示，破产重组更有利债权人，贾跃亭之所以决定申请Chapter 11，是因为他认为这样的方案将为债权人提供更好的服务，同时使债权人的利益与FF的未来保持一致。

韩丽称：贾跃亭没有“金蝉脱壳”的可能。而该声明还称，“从而可以回国推动和落实FF中美双主场战略。”

难道，下周回国的贾老板，想要回国了？