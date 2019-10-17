东南亚移动支付现状：Grab欲与蚂蚁金服合并

新浪科技讯北京时间10月17日下午消息，据路透社报道，在胡志明市的金融区旁边，二十来个摊贩的摊位展示着五颜六色的电子钱包。这些电子钱包背后的金主有私募股权公司华平投资、共享乘车公司Grab和新加坡的主权基金新加坡政府投资公司（GIC）等等。

这些小摊贩——售卖各种各样的东西，从螃蟹到越南三明治等等——接受越南28种不同电子钱包的支付方式，这些电子钱包当然也支持移动端现金转账。

借着越南计划到2027年之前实现无现金经济体的战略，这些电子钱包之间的竞争异常激烈。

现实是，在移动支付市场上，参与者众，生存者少。根据奥纬咨询公司（Oliver Wyman）的数据，东南亚地区的移动支付领域已经开始萎缩，每个国家市场预期只能容纳两个大规模电子钱包。

“电子钱包在吸引消费者和留住消费者上的开销巨大，”奥纬咨询公司亚太零售和商业银行业务负责人邓肯·伍兹（Duncan Woods）说道，“用户数量越多，意味着你的财力越雄厚。”

东南亚至少有150多家具有资质的电子钱包，Grab、Go-Jek、腾讯、蚂蚁金服、新加坡电信、亚航等公司，还有数十家金融科技公司，都在争夺市场份额。

很多公司不差钱。Grab计划对越南业务投资5亿美元，支付是投资的重心。另外据报道，软银的愿景基金和GIC曾在7月份，对电子钱包VNPAY的母公司投资3亿美元；而电子钱包Momo则在1月份获得华平投资的1亿美元投资。

野村证券估计，到2025年，移动支付市场有望增长7倍，达到1090亿美元。为了吃到更大块的蛋糕，这些竞争对手花起钱来毫不手软。

疯狂合并

有消息人士称，软银投资的Grab正在商量收购印度尼西亚的支付公司OVO和蚂蚁金服投资的Dana，意在领先竞争对手Go-Jek。OVO和Dana均属印尼市场上的前五大电子钱包之列。

在越南，6月份，电子钱包Vimo与支付处理商mPOS合并，重新命名为NextPay，并启动3000万美元融资轮和野心勃勃的增长计划。

NextPay的首席执行官表示：“我们预计将在2023年遍布越南，拿下50%的市场份额，并将商户从6万个增加到30万个。”同时这位首席执行官也指出，改变消费者的支付习惯并不容易。

小摊主们对此深表同意，尽管政府想要花大力气改变现状。

不同策略

随着时间越来越紧迫，吸引用户变得至关重要。

“随着产品的成熟和消费者不断向提供服务更全面的平台迁移，区域和地方层面的电子钱包互相兼并是必然趋势，”金融科技公司FIS的亚太地区总经理菲尔·彭福德（Phil Pomford）说，“可能的情形是，一个大型的全球和/或区域应用将东南亚的小应用全部吃下。”

该地区的大型平台（包括Grad和Go-Jek）都相信，成为主流的支付方式，将有助于把消费者绑定到各自的网络中，向他们提供更好的服务——阿里巴巴和腾讯已经在中国率先采用了该模式。

Grab的总裁Ming Maa告诉路透社：“我们的支付业务大获成功的一个原因是，我们有非常明确的战略：开发最大的商户网络，无论是在线还是离线，或是按需的。”

其他人则将电子钱包的使用作为对现有业务的补充。亚航的BigPay钱包用户可以通过使用该钱包获得里程数。

腾讯和阿里巴巴及其附属公司最初只是为了方便中国游客在东南亚使用钱包支付，如今也分别投资了该地区的多种多样电子钱包。

Grab称，自己是东南亚唯一一家在六个主要国家具有电子货币许可证的数字支付供应商，这一优势让Grab在东南亚地区遥遥领先。

有些观察者仍持怀疑态度。

“大多数电子钱包的商业模式似乎是：1）获得用户和他们的数据；2）问号；3）成功实现盈利，”风投公司Cento的合伙人德米特·列维特（Dmitry Levit）说。

Go-Jek旗下的支付平台Go-Pay的首席执行官表示，Go-Jek并不惧怕竞争。“通过成为支付供应商，将司机与银行联系起来，我们已经可以获得足够的利润，如果你担心来自银行方面的竞争，那你就把视野局限死了。在印尼，市场实际上在慢慢变大。”