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三星The SERIF QLED电视发布：内置“环境屏”模式，售11999元

2019-10-17 16:26:17来源：新浪科技作者：晨光责编：骑士评论：

10月17日下午消息，三星在北京山水美术馆发布了旗下新款电视——三星The SERIF电视。在发布会上，三星The SERIF电视呈现的是《达利的神曲》版画展中的画作，配合电视自身独有的衬线体“I”型外观，使得整体更加具有艺术气息。

三星The SERIF电视为4K分辨率，采用了最新的QLED技术，实现100%的色域表现。这款电视还支持HDR 10+技术，能够达到即使是非常明亮或黑暗的场景，也能显示出画面的更多细节。

除此之外，三星The SERIF电视内置“环境屏”模式，用户可以使用这款电视显示各种专业的艺术作品，同时也可以显示不同的纹理造型，实现类似壁画的装饰效果。这个功能也符合三星“去电视化”的理念。三星The Serif系列电视的环境屏模式新增了由罗南·布鲁克和埃文尔·布鲁克专门设计的叶子和特殊纹理的织物两种图案。

机身继承了四个HDMI接口和两个USB接口，为了不破坏电视的一体感，三星还为这些借口设计了盖子。同时，三星The SERIF电视的各种电缆线能通过其中的一条支架向下延伸，达到了隐藏的效果。

其他方面，三星The SERIF电视支持NFC功能，可以通过蓝牙连接音箱等设备。当然，作为三星旗下产品，这款电视自然不能少了Bixby语音助手功能，用户可以通过语音来控制电视。

售价方面，三星The SERIF电视55英寸售价11999元。

总结：

这款三星The SERIF电视主打“去电视化”的理念，独特的“I”型外观设计配合QLED显示技术，在某些场景下，能够给人这不是一台电视的错觉。如果家中的装饰比较偏向于欧美风格，那么三星The SERIF电视算是一个比较不错的选择了。

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关键词：三星智能电视

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