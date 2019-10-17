戴森推出Airblade 9kJ干手器：可过滤细菌，售价约1.2万元

每当我们提到戴森，大脑中第一时间浮现出的大概总是那些性能强悍且造型设计超前的吸尘器或是吹风机等家用产品，但你听说过戴森干手器吗？

实际上戴森早在2006年就进入到了干手机领域，当然作为主攻商业领域的产品，大多数吃瓜群众似乎并未留意到它的存在，但在一部分高端商场以及机场区域中，那些颜值完全超脱于传统干手机的产品大多便是出自戴森之手。当然对于这类产品比较感兴趣的小伙伴从现在开始留意也不迟，因为戴森刚刚在北京发布了全新的Dyson Airblade 9kJ干手器产品。

在洗手间清洗过双手后，我们大多习惯使用一旁的热风式干手器或是纸巾将自己手中残留的水渍清理干净，但戴森认为目前有相当一部分干手器没办法在理想的时间内将水渍彻底风干，耐心有限的用户大多会在捧起双手经历一番“乞讨式”干手仍未奏效后，便随意将手擦拭在自己的衣物上形成二次污染。至于无节制的使用一次性纸巾更是一种相当不环保的做法，特别是在客流量较大的环境中会造成严重的浪费现象。

正是基于快速解决手部水渍、并节省时间和资源的理念，戴森开始了对于干手器的研发，在2006年推出第一款Dyson Airblade干手器后，戴森在最近几年里也是频频做出更新，带来了数款兼具颜值和高效率性能的干手产品。而今天登场的Dyson Airblade 9kJ，更算得上是目前戴森干手器产品的巅峰作品。

Dyson Airblade 9kJ沿用了前代戴森干手产品搭载的第四代数码马达，这款马达拥有75000转/分钟的超高转速，每秒可以吸入23L空气。至于Dyson Airblade 9kJ的出气孔，则被设计成了弧形样式，配合0.45mm的超窄气道，Dyson Airblade 9kJ可以吹出624km/h的超高速片状气流。戴森表示经过如此的设计，气流可以对双手轮廓进行更加理想的包裹，从而将水渍快速从手部吹飞，从效率上来看要比传统暖风风干方式更加迅捷。同时在Dyson Airblade 9kJ干手器中，戴森还为其配置了HEPA高效滤网，戴森表示这套滤网能够帮助Dyson Airblade 9kJ过滤掉空气中99.95%的颗粒物，以及大量细菌和病毒，有效防止干手过程中的二次污染。

而为了消除使用者在干手过程中因噪音而产生的焦躁感，戴森优化了干手器内部气道路径，同时使用多孔结构吸音材料制成的消音器，并且在马达下方使用了硅胶垫层，从各个方面来限制噪音的产生，根据戴森的实验室测试，Dyson Airblade 9kJ已然是目前戴森干手器家族中最为安静的干手产品。

为了适应多种使用环境需求，Dyson Airblade 9kJ提供了两种电源模式可选，其中900瓦功率的强劲模式可以应用于人流量较大的机场以及购物中心，在这一模式下，10秒左右就能完成干手工作。而650瓦的节能模式便可以应用于人流量平平的办公写字楼等区域，在我们现场的尝试中，即使是使用节能模式，Dyson Airblade 9kJ也可以在12秒左右便完成干手工作。

当然目前市面上除了戴森之外也不乏有其它定位高端的干手器品牌，在高端领域的厮杀中，戴森除了拥有对于年轻用户更具吸引力的品牌号召外，功能设计也是他们希望能够与其它产品拉开差异性的决定性元素。在关于这方面的问题中，戴森表示无论是更贴合手部轮廓的出风设计、非蒸发式的创新“刮水”设计以及更低噪音和更理想的功耗控制，都让Dyson Airblade 9kJ具备了其它同价位产品（Dyson Airblade 9kJ售价为12000元人民币左右）所没有的竞争力。