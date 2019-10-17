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10.17福包精粹：免费领联通1GB流量日包、樊登读书21天VIP

2019-10-17 16:48:10来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

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活动时间：即日~11月7日下午16:00

此活动非常好做，叫下身边小伙伴，点开下链接，就能积到5188分，无需点赞关注。

iOS端直接开通88会员，是没有优酷与虾米年卡权益的，需要与“我的小蜜”（淘宝官方客服）联系登记，通过短信发送二维码网址的方式开通，太过繁琐。建议通过网页/安卓端开通，直接获取完整权益。

淘宝800淘气值享88元开通88VIP可以在11月7日之前以88元的价格购买88VIP查看详情

• Mi Pay充值公交卡立减活动

新用户立减10元，老用户减1~3元。小编老用户，实测充10元减了1.48元。

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若当日活动名额已尽，实际支付时则显示无可用优惠，充值前可显示是否立减，所以无需担心被反撸。

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京东京东10月支付优惠，5元白条券包/最高99元随机减每天9点限量发放5元不限商户白条券包，每周可领1次。查看详情

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闪付云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元单日可各享5次优惠，活动期间名额共计约480万个，先到先得。查看详情

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