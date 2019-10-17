苹果iPhone 11/Pro/Max需求强劲，台积电营收利润双双超预期

10月17日消息，据外媒报道，苹果芯片供应商台积电(TSMC)今天发布了截至2019年9月30日的第三季度财报，得益于2019年新款iPhone 11需求强劲，台积电营收和利润均超过分析师预期。

在第三季度，台积电营收为新台币2930亿元新台币（约合95.7亿美元），市场预计2848亿新台币（约合93亿美元），同比增长12.6%；利润为1011亿元新台币(约合33亿美元)，分析师的平均预估为962亿元新台币（约合31.4亿美元），同比增长13.5%。

作为苹果和华为的主要芯片制造合作伙伴，台积电正从智能手机销量增长中获益。较低的价格和老款设备升级正帮助推动iPhone 11系列需求增长，据称苹果预计其2019年iPhone出货量有望达到7500万部，并要求制造商为此做好准备。

台积电及其业内同行始终在努力应对智能手机销量增长停滞、大客户苹果不再局限于硬件领域的新局面。但投资者相信，最新款iPhone正在激发消费者的热情。Sanford C.Bernstein分析师Mark Li表示，台积电实际上正努力应对本季度的产能限制。

这位分析师在最近的报告中指出：“iPhone正在推动更强劲的近期需求。我们相信iPhone 11具有竞争力的定价正在获得更大的吸引力，并促使苹果向其供应链下更多订单。”

由于市场对最新款iPhone的需求表示乐观，台积电股价在10月份攀升至创纪录水平。