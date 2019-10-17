支付宝安全实验室推出“152防骗套餐”，全链路打击诈骗

IT之家10月17日消息 近日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动。10月17日，支付宝表示，将继续积极配合公安机关进行诈骗打击，并推出“152防骗套餐”，在行业率先上线“反诈骗法律服务”。

当用户遭遇诈骗后，支付宝不仅会接受举报并配合警方，还会帮助用户找到专业律师，提供免费的法律咨询服务。目前这一服务已针对假冒客服、刷单兼职、虚假信贷等高发诈骗类型的受骗用户开放。

至此，支付宝安全实验室已实现在打击电信诈骗上的进一步全链路打通：事前安全教育；事中5大反诈神器进行劝阻；事后2大举措尽力挽回损失，又被称为“152防骗套餐”。

自呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，支付宝已陆续推出5个反诈骗神器，包括智能风控AlphaRisk、弹窗提醒、延时到账、安全守护、叫醒热线等，并进行各种线上线下安全教育。

但预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒。身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，深信骗子的话，直到钱财损失才会醒悟自己被骗。此前中国警察网的一份调查显示，有60%的受骗者曾收到过防骗提示，但没有听劝，最终仍然上当了。

直到钱转出后，这些用户才意识到自己被骗了，并开始尝试挽回损失。但如果方法不得当，反而可能有更大的损失。据媒体报道，曾有用户被骗后在某搜索引擎上查找挽回办法，却搜到假冒客服的电话，导致二次被骗。

为解决这一问题，支付宝安全实验室上线了“反诈骗法律服务”，对于遭遇诈骗并已完成举报的用户，在举报后会提供“法律咨询”入口，由专业律师接听用户来电，免费提供相关法律咨询。目前已针对假冒客服、兼职刷单、虚假信贷等高发诈骗类型开放。

数据显示，试运行期间已成功解决上千名用户的法律难题，目前寻求法律帮助的用户有8成集中在追偿嫌疑人、法律诉讼程序相关。