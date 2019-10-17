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奥林巴斯更新微单相机，E-M5 Mark III、E-PL10双双发布

2019-10-17 17:45:41来源：爱活网作者：Napoleon责编：沧海评论：

在相隔4年之后，奥林巴斯终于OM-D E-M5系列，推出了E-M5 Mark III，一同登场还有E-PL10。

从规格上看，E-M5 Mark III是一台去掉竖拍手柄的E-M1X。它使用了一块2040万像素M43画幅Live MOS与Truepic VIII图像处理器，感光度范围是IOS 200至ISO 25600，可扩展至ISO 64，有121个十字型相位检测自动对焦点以及121个对比检测自动对焦点；机身最高可实现5.5档防抖，搭配镜头防抖时最高可实现6.5档防抖；机械快门速度是1/8000-60s，电子快门速度是1/32000-60s，闪光同步速度是1/250s；最高连拍速度为30FPS，最高可拍摄[email protected][email protected][email protected]视频；机身尺寸125.3×85.2×49.7mm、重414g，使用单块锂电池续航为310张。

E-PL10使用了与E-PL9同款传感器、同样的机身——传感器有效像素是16.1MP，最高连拍速度为8.6FPS，最高可拍摄4K30视频，屏幕可向下翻转90°，具备3.5档机身三轴防抖，最明显的改进是加入了Fine Tune滤镜功能，能通过软件处理提升焦外虚化程度。

E-M5 MarkⅢ国外定价为单机身1199美元，搭配M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6Ⅱ镜头套机售价1799美元，ECG-5竖拍手柄售价169美元，将于11月底上市销售，E-PL10售价尚未公布。

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关键词：奥林巴斯

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