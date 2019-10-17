NASA设计最先进宇航服：人在月球工作更容易了

近日美国宇航局首次展示新一代宇航服，5年后“阿尔特弥斯号(Artemis)”登月任务宇航员将穿着它登陆月球。

这套宇航服包括舱外活动服和轨道飞行服，“探索舱外活动服”让宇航员探索月球表面时具有机动性和灵活性，这款宇航服与传统宇航服相似，但采用现代最新技术，宇航员可以在月球表面真实行走，而不是像几十年前登月宇航员在月球表面蹦蹦跳跳，并且他们还能弯腰、将物体举到头顶之上。

而“猎户座船员救生服”适合于飞船起飞或者降落时穿着。

这两套宇航服都配备一双手套，便于手指自由活动。宇航服还有一个后入盖口，宇航员可以钻入，并能调整肩膀位置，从而实现更好的机动性和保护效果。

新款宇航服可以互换配件，适合在行星表面行走，或者在零重力条件下太空行走，同时，可基于外星球环境特征对宇航员定制宇航服，能够抵御月球表面低温环境。

10月15日，美国宇航局高级宇航服工程师克里斯汀·戴维斯(Kristine Davis)在展示活动中称，新款宇航服适用任何首次登陆月球的女性，以及99%的男性宇航员。

“猎户座船员救生服”的重量较轻，适用宇航员在月球起飞和着陆时穿着，穿着时为了保护宇航员不受意外减压的影响，该宇航服会自动减压。该宇航服演示者达斯汀·戈默特(Dustin Gohmert)解释称，它具有热保护和辐射保护功能，但没有达到“探索舱外活动服”的标准。

美国宇航局局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)称，未来将派宇航员登陆月球和火星，NASA的目标是让人类比以往任何时候更深入勘测太空。

宇航服下半身采用先进的材料和关节轴承设计，每个宇航员都能拥有柔软鞋底的“登山靴”，传统头盔配备扬声器会使佩戴者出汗且产生不适感，美国宇航局最新设计一种新扬声器系统取代它，该系统嵌入头盔内部，可通过佩戴者语音激活，扬声器系统安装在头盔上半部位。宇航员将拥有一个清晰的护目镜，避免出现加压气泡和外星球粗糙尘粒产生的划痕，同时，快速切换功能意味着宇航员在太空行走前后可以更换面罩。

美国宇航局计划对登月宇航员进行全身三维扫描，扫描他们的基本动作和姿势，通过建立完整的3D三维模型，美国宇航局可将宇航员与模块化宇航服组件进行匹配，为宇航员提高宇航服舒适度，并提供最大程度的机动性，同时减少宇航服对身体的刺激反应，预计2024年下半年美国宇航员将登陆月球南极附近。