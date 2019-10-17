知道索尼Walkman过40岁生日，但你知道它的历史吗？

提到Walkman随身听，年轻读者或许会觉得陌生，但在不少70、80后朋友心中，它代表的不仅仅是数码产品稀缺时代的最初回忆，还有曾经在悠闲午后享受音乐的美妙时光。

一进门，就能看到索尼最显眼的几款产品，最中间的便是很多粉丝都非常熟悉的TPS-L2，这款产品实现了索尼创始人提出的「随时随地享受优质音乐」的理念，而《银河护卫队》的大火也让这款产品在今天依然受到关注。

墙上的众多介绍，则将40年来索尼Walkman的各种经典机型都囊括其中，如果你是Walkman的粉丝，一定能认出不少。

1983年发布的WM-20尺寸小巧到接近一个磁带收纳盒，无论是拿在手上还是塞进兜里都非常方便，这样的小巧在今天看来依然让人感叹。

采用半透明外壳的WM-504随身听在听歌时能伴随不同磁带带来不同外观，还能展现出自己独特的听歌品位，对当时的年轻人来说很有吸引力。

这台有着金属光泽的播放器是Walkman 15周年纪念款WM-EX1HG，轻薄的机身配合时尚的设计颇有「亮银探索版」的感觉。

达到台式机级别音乐播放水平的WM-F57在当时有着独特吸引力，不仅因为它的声音效果出色，还因为它同时搭载了FM、AM收音机。

这台WM-101采用了索尼独特的镍镉充电电池，也就是我们熟悉的口香糖电池，并且还是采用薄型自动翻带装置的随身听。

1990年发布的WM-EX9是Walkman系列的一个里程碑，这款产品可以可以连续播放大约100小时音乐，这个续航即便在现在看也相当厉害。

专为特殊用户群体打造的防水机型WM-F5设计颇有运动感，还提供了FM收音机功能。

与前面那些酷炫的造型相比，半透明的WM-EQ2播放器看起来很萌，豆状造型和独特配色都让它与众不同，也在当时吸引了很多女性的目光。

以磁带作为媒介的索尼Walkman系列在CD开始出现后渐渐让位，作为随身听的引领者，索尼在1984年推出了旗下第一款CD播放器Discman系列。这台D-50，就是世界上第一台Discman播放器，它的出现让随身听音质再次升级，也为CD的普及做出贡献。

再比如D-421SP，这是Discman系列第一款运动机型，不仅用了撞色设计，机身还一改方正造型，转而设计成曲线，很有运动气息。

这款D-J50机身轻薄，实现了激光头的小型化和轻量化，拿在手上感觉不再沉重，也是Discman中的经典产品。

索尼Walkman 40周年带来的产品不止这些，很多「传奇」产品平日里也都难得一见。比如这款WM-701T就是索尼和蒂凡尼联名合作款，在全球限量250台，银色的外壳配合简洁的线条，看上去就非常精致，可以称得上是艺术品。

除了这些经典产品亮相活动，为了庆祝第一款Walkman产品TPS-L2问世40周年，索尼还推出了Walkman 40周年限量款NW-A100TPS，这款新产品有一个特别的包装盒，包含带有40周年纪念Logo的NW-A100TPS以及还原初代Walkman的皮套。

另一款重磅新品则是NW-ZX500，这款高解析度音乐播放器采用更圆润的造型设计，手感更好。搭载Android 9.0操作系统，支持QQ音乐、网易云音乐等音乐应用，也支持 LDAC无线音乐聆听技术和 Hi-Res高解析度音乐。

由于采用DSEE HX数字声音增强引擎，NW-ZX500在聆听音乐时可以修复因压缩而丢失的尾音及高频，带来清晰而动听的声音，值得一提的是索尼还设计了特别的待机界面，会根据音乐品质不同展示不同磁带，细节还原度很高。

从第一款Walkman随身听诞生到现在，40年时间过去，音乐已经成为人们生活中不可或缺的元素。不论是随身听、CD机、MP3还是手机、平板电脑，音乐通过科技的力量以各种形态围绕在我们身边，让人随时随地享受其中的欢乐、愉悦，也带来更美好的生活，大概这就是技术带来的魅力，也让人期待未来更多的惊喜。