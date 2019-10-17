西部数据新款My Passport机械硬盘上手：USB-C接口，更便携

与激进、躁动不安的固态存储不同，机械硬盘从诞生到现在，结构设计已经决定了它在传输方面的上限，大家达成共识，绕开它的天生缺陷，继续拓展它在深层冷存储里的潜力，现在机械盘更多地以数十TB为单位在数据中心服役，在我们日常生活里的存在感已非常稀薄，这也是为什么当我看到西部数据仍然还记得更新My Passport系列机械移动硬盘产品线，把新工业设计带给这个逐渐要被不少人遗忘的品类时，有种莫名温馨的感觉。

西部数据这次推出的新款My Passport采用了一套相比2016年款要更加讨大众喜欢的风格。如果说在三年前的版本里，西部数据想要用活泼的全彩外壳为My Passport注入年轻时尚的活力，配合“一半现实、一半数字”的半亮面半亚光设计语言，确实给人带来了一抹新意，那2019款的My Passport就是把一半一半的理念进行了一次重新解读，并大幅加强了移动硬盘的核心竞争力——便携。

My Passport 2019款，或称为随行款极大地削减了盘体外壳的体积，现在它的面积大小差不多只比交通卡大一圈，厚度则差不多只有2016款的三分之一，整体重量也轻了很多，是一块可以随便装在口袋里就带走的移动硬盘，如果你已经很久没有用过一块机械移动硬盘，那My Passport随行款的轻薄绝对会超乎你想象。

在设计语言表达上，My Passport随行款换用了一种更屏平滑的对角线线纹过渡，而且弃用了2016款的亮面设计，可以减小出现磨痕和划痕时的反差，让盘体外壳更加耐用美观。有波浪斜纹的半边，侧面的色块切分也是沿着对角线，和背面的黑色区分开，有不错的反差美感。不过黑色款就没有这个视觉加分了。

这个盘体模具的My Passport有两款不同的接口选择，标准版My Passport随行款使用的是micro USB 3.0接口，而精英版My Passport Ultra则使用的是USB Type-C接口，从泛用度和兼容未来的角度考虑，当然会推荐需要移动硬盘的人选择My Passport Ultra，不过这个版本也更贵一些。

至于机械硬盘的传输性能，就和我前面说的那样，完全不是My Passport的重点。先不提5400转硬盘内部传输率可能也就200MB/s，USB 3.2 Gen1总线更是会把移动硬盘的顺序读写速度限制在120MB/s左右，移动硬盘的用例，当然还是实体数据运输，以及节省物理空间的数据备份。

针对这个用例，西部数据还是一如既往地为My Passport提供了“加密+备份”工具，用法也基本上没有变化，此处西数只是用WD Discovery做了个工具统合。加密可以给盘上锁，在系统资源管理器里访问移动硬盘时需要先输入正确的密码才能显示内容，而WD Backup则是一个简单易用的定时备份程序，把用户电脑中的指定文件目录自动复制到硬盘里保存。这些功能再过个几十年都不会有大变化，只不过用户都已经被手机的云相册同步惯坏了，电脑上的操作怕是忘记了吧。

其实，我觉得这种移动硬盘要作为数据仓储，也是需要把老硬盘里的数据定期转移到新硬盘里的，以防数据或硬盘本身自发损坏。西部数据给My Passport提供了3年有限质保，覆盖三年一新的换新周期问题应该不大。

只要你不是一个重度数据生产者，只是备份备份自己的文案，还有旅游、聚会和特别回忆的手机照片，My Passport单盘最大5TB的容量怎么都够你用好几年了，而且形态上的大幅迷你化也可以让你在需要动起来的时候轻装上阵。唯一有些纠结的可能是价格差，为了USB-C接口，你要多付一两百比较肉疼（举例，2TB microUSB款549元，USB-C款659元；5TB microUSB款1099元，USB-C款1299元）。

不过随着现在越来越多人选择节省空间的一体机和笔记本，这类紧凑的PC往往都不可升级硬盘，或只有安装SSD的空间，如果需要相对便宜的存储扩展，移动硬盘几乎是唯一选择。NAS这玩意光是安装折腾对普通人就有点难，更别说设置云访问和同步了。所以想要一瞬解决存储空间烦恼，还能顺便搞定转移数据的任务，My Passport随行款移动硬盘仍然是个不错的选项。