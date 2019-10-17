沃尔沃的首款纯电动汽车，“最安全”的新尝试？

2017年，沃尔沃曾承诺将在2019年之前发布其首款全电动汽车。

两年后沃尔沃兑现诺言，今天在洛杉矶的活动上推出了纯电动车型XC40 Recharge。

这款车的外形与XC40燃油版一致，只是取消了前格栅，可以看作是XC40这款年轻车型的「纯电动版」。而Recharge不仅是XC40的名称，未来它还将成为一个独立的品牌。沃尔沃将使用Recharge这个品牌命名纯电动和混合动力汽车。

▲纯电动车型XC40 Recharge

选用紧凑级的XC40这款车也许是一个更「容易」的尝试。作为2018年的欧洲年度车，XC40在价格和定位上都足够「亲民」，受众也更为广泛。

作为沃尔沃的第一款纯电动汽车，纯电动车型XC40 Recharge也希望带来一些新意。

定位与出圈

定位对于纯电动车来说也许是一个更重要的命题。因为现阶段续航里程以及充电设施都为电动汽车带来了一定「局限性」，于是车企需要在成本、续航与定位之间找到一个很好的平衡点。

这款XC40 Recharge使用两台150 kW电机，搭载了全电动四轮驱动动力总成。它搭载了一块78 kWh的电池组。该电动系统将产生408 hp的功率，并估计产生442磅-英尺的扭矩，从而在4.9秒内将小型SUV从0英里每小时加速到60英里每小时。

▲纯电动车型XC40 Recharge地盘| insideevs

基于欧洲的WLTP标准，XC40 Recharge一次充电可提供超过248.5英里（400公里）的行驶里程。尽管还尚未获得官方的EPA标准的续航里程，但通常这在美国大约转换为200英里左右续航。

在150 kW直流快速充电器下，汽车应在40分钟内从零充电至其电池容量的80%。

沃尔沃XC40 Recharge预计将于2020年第四季度在美国上市。

沃尔沃没有公布价格，但从今天开始可以支付1000美元预购。沃尔沃汽车公司北美地区首席执行官安德斯·古斯塔夫森（Anders Gustafson）表示，纯电动XC40 Recharge的价格可能在5万美元左右，折合激励后约为4.8万美元。而可以简单对比的一个参数是燃油版本的XC40目前在国内的官方指导价为26.48万，简单看来，纯电动XC40 Recharge在价格要比燃油版本贵不少，这也许会影响一部分用户的接受程度。

面对XC40的老对手——宝马X1、奔驰GLA和奥迪Q3、凯迪拉克XT4以及捷豹E-PACE等等紧凑级SUV，纯电动XC40 Recharge 可以看做是一次出圈的尝试。

多年来，沃尔沃是一家以「安全」著称的汽车企业。但在电动车领域，其实创造了更多全新维度的安全，例如信息安全、电池安全等等，在沃尔沃引以为傲的安全领域，沃尔沃需要有一个「从零开始」的心态。

在纯电动汽车的安全上，他们也希望做到更多。沃尔沃的安全工程师重新设计和加固了汽车的前部结构，以解决缺少发动机的问题。他们将这个空位改造成了一个前行李箱，可以装载30升货物。

▲前备箱 | insideevs

像特斯拉和其他电动汽车一样，XC40的电池部署在车辆底部，并由一块由铸铝框架制成的「安全笼」保护。汽车在电池周围部署了一圈溃缩区，在发生碰撞时提供保护。沃尔沃的电池由LG Chem和中国的宁德时代CTAL生产。

▲纯电动车型XC40 Recharge电池

沃尔沃表示，它将为购买XC40 Recharge的每位客户支付一年的免费电费，希望吸引那些对电动汽车感兴趣的人群，但这些免费用电将通过「退还那段时期当地的平均用电成本」来实现。

即便外观和内饰都与XC40相似，但XC40 Recharge还是带来了一些新科技。其中包括基于Google新发布的Android Automotive软件构建的信息娱乐系统。

▲沃尔沃信息娱乐系统

借助与Google的合作，沃尔沃承诺其信息娱乐系统的界面「与手机一样」。该系统将使用沃尔沃承诺「将在您每次使用时正常工作」的自然语言语音命令控制，并将使用人工智能来学习驾驶员的喜好并更新交互。

沃尔沃CEO Håkan Samuelsson称气候变化是「对我们未来的真正威胁」。XC40是纯电动品牌EV系列中的第一款汽车，这是沃尔沃「逐步淘汰汽油动力汽车计划」的开始。他说，沃尔沃在可持续发展方面必须与在安全方面享有相同的声誉。

除汽车外，沃尔沃还做出了大胆的环保承诺：到2025年，一半的汽车将是电动的，到同年，这将使每辆汽车的生命周期碳足迹减少40%。沃尔沃预计，到2025年，每辆车都将包含25%的再生材料。

沃尔沃在2019年上半年在全球销售了超过35.5万辆汽车，比去年增长了2.5%。沃尔沃表示，在未来五年内，它将每年推出一款纯电动汽车，因为它的目标是到2025年使纯电动汽车占全球销量的50%，其余的为混合动力汽车。