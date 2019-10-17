欧洲央行称无意封杀Libra，但要满足最高监管标准

北京时间10月17日晚间消息，据国外媒体报道，欧洲央行（ECB）执行委员会成员贝诺特·科尔（Benoit Coeure）今日表示，全球金融监管机构没有计划禁止Facebook Libra（天秤币）或其他“稳定币”，但这些由官方货币支持的数字加密货币必须要符合最高监管标准。

报道称，科尔的这番言论为Facebook的数字加密货币计划提供了一丝难得的曙光。自Facebook今年6月推发布Libra以来，该计划一直受到监管机构和政界人士的广泛批评。

科尔今日在接受采访时称：“当然，没有人会认为‘稳定币’不应该存在。”

当前，欧洲的政策制定者对Libra表达出了强烈的反对意见。其中，法国还承诺将阻止Libra在欧洲的推出，原因是担心对金融稳定造成影响，并破坏货币主权。

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）上个月曾表示，法国政府计划阻止Facebook数字加密货币Libra在欧洲的发展，因为它将对金融安全和稳定构成系统性威胁。

相比之下，同为法国人的科尔对Libra的态度更具建设性。他说：“就欧洲而言，欧盟委员会和欧洲央行都不打算让欧洲成为‘稳定币’的禁飞区。但‘稳金币’必须符合最高监管标准，并坚持更广泛的公共政策目标。”

本周一，Libra协会成员在瑞士日内瓦举行了第一次Libra理事会议。虽然Paypal、Visa、Mastercard、eBay、Stripe和Mercado Pago等6家创始会员已宣布退出Libra协会，但剩余的20多家会员表示，他们将继续推进Libra项目。

Libra协会首席运营官（COO）贝特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）还表示，许多银行和金融机构对Libra项目感兴趣，预计在正式推出Libra时，会员数量可达到100家。

今日，全球七大经济体的财长将在华盛顿出席国际货币基金组织（IMF）年度会议。届时，科尔将向财长们提交G7（七国集团）‘稳定币’工作组的建议。