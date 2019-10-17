Ubuntu 19.10“Eoan Ermine”正式版发布，带来ZFS文件系统

Canonical今天正式发布了代号为“Eoan Ermine”的Ubuntu 19.10，此版本带来了许多新功能，包括姗姗来迟的ZFS文件系统。

ZFS 是一个可扩展的高级文件系统，它支持更好的数据压缩、写时复制、快照、数据完整性验证、自动修复等。在Ubuntu 19.10 Linux操作系统中，你可以选择使用ZFS文件系统。

Ubuntu 19.10的另一个重大变化是预装了带有安装ISO文件的NVIDIA驱动程序。对于一些游戏玩家和需要处理机器学习模型的开发人员来说，这些事情将变得更加容易。

此外，19.10基于Linux 5.3内核运行，它增加了对AMD Navi GPU的支持，还支持最新的Raspberry Pi 4 ModelB。

另一个好消息是，Kubeflow现在可以作为MicroK8s插件使用。通过帮助开发人员在几分钟内建立并运行他们的模型，有望改善AI/ML功能。由于MicroK8s受到严格限制，现在，只需一个命令，就可以以更高的安全性部署各种插件。

此外，由于Ubuntu内核团队决定选择LZ4内核镜像压缩，因此Ubuntu 19.10也将提供更快的启动时间。

就视觉变化和桌面环境来说，伴随Ubuntu 19.10一同到来的还有GNOME 3.34。用户还可以选择深色或浅色Yaru主题。新版操作系统中还存在许多其他小的视觉变化。

Canonical声称19.10是其最快的版本，同时也可以在较旧的硬件上提供流畅的体验。