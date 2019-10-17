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众泰汽车收深交所监管函：未及时披露半年度业绩预告

2019-10-17 22:15:38来源：TechWeb作者：九月责编：沧海评论：

【TechWeb】10月17日，今日，曾陷“破产门”的众泰汽车发布公告，因未按规定在2019年7月15日前及时披露半年度业绩预告，公司收到深交所监管函。

2019年8月20日，众泰汽车披露《众泰汽车股份有限公司2019年半年度业绩预告》显示，众泰汽车2019年上半年预计亏损约2.7亿元-3.2亿元，较上年同期下降188.76%至205.09%。8月27日，众泰汽车披露《众泰汽车股份有限公司2019年半年度报告》显示，公司2019年上半年亏损2.9亿元，主要原因是受销量下滑影响。

深交所表示，众泰汽车未按规定在2019年7月15日前及时披露半年度业绩预告，迟至8月20日才履行半年度业绩预告披露义务。上述行为违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第11.3.1条的相关规定。希望众泰汽车及其相关人员吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法规以及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

10月9日，有消息称包括众泰汽车在内的4家车企被某银行列入年底进入“破产”程序名单。随后众泰汽车发布声明称，该信息内容完全虚假，公司已经向公安部门报案。目前公司生产经营一切正常，不存在资不抵债的情况。

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关键词：众泰

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