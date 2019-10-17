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微软Chromium版Edge浏览器高对比度模式曝光

2019-10-17 22:19:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月17日消息 微软一直在为Chromium数据库做贡献。在向基于Chromium的Edge浏览器和其他基于Chromium的浏览器添加了多个新功能之后，微软现在正在努力将可访问性功能引入浏览器。

这不是我们第一次在Chromium浏览器中谈论原生的高对比度模式。早在今年三月份，微软就发布了GitHub承诺，以支持原生的高对比度模式。高对比度模式并不是微软谈论的唯一以可访问性为重点的功能。微软还提出了添加光标浏览模式(Caret Browsing)的想法，该想法最终于今年8月份在Edge Canary中实现。

当前，高对比度模式隐藏在flag标志中，但是你可以在Edge Canary v79.0.305.0及更高版本上尝试一下。要尝试此功能，请访问edge://flags并搜索“Forced colors”并启用该标志。然后，重新启动浏览器，转到Windows轻松访问设置并启用“高对比度”。

应用设置后，基于Chromium的Edge会选择该设置，并且你会在“高对比度”设置中看到网站。需要注意的是，如果没有在Windows设置中打开“高对比度”，就无法在Edge中打开“高对比度”。

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关键词：Windows 10Edge浏览器

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