一汽奔腾将推两大平台四大车系，首款纯电产品明年4月发布

蓝鲸汽车10月17日讯 在今晚的一汽奔腾品牌之夜上，中国第一汽车股份有限公司总经理助理、一汽轿车股份有限公司总经理柳长庆宣布，一汽奔腾即将基于FMA、FME两大平台推出“B、E、S、T”四大车系，构筑完善的产品矩阵，其中首款FME纯电平台打造的新车将于2020年北京车展正式发布。

据了解，FMA和FME两大平台分别是一汽奔腾打造的全新燃油车平台和纯电平台，可实现涵盖A0，A，B多个级别在内的Sedan、Cross、SUV、MPV多车型柔性化生产。其中，基于FME纯电平台打造的首款新车将于明年4月发布，基于FMA平台打造的两款新车将于明年年内发布。

另外，奔腾还将推出“B、E、S、T”四大车系，其中B系列定位年轻态新美学越级时尚车，E系列定位年轻态新美学电动智享车，T系列定位年轻态新美学科技潮流车，S系列定位年轻态新美学高端家用车，据悉，S系列将在设计等多维度与其他车系区隔，突出其高端定位。

除产品规划以外，一汽奔腾还发布了用户服务理念，成立车友组织“腾达会”，另外，包含看车、购车、用车、控车、养车五大功能的奔腾YOMI超级App也正式上线。

柳长庆表示：“新奔腾品牌发布一周年实现了品牌向上、产品向上和销量向上，完成了品牌年轻化升级转型，新奔腾正走在正确的道路上，以后也将继续走下去。”

根据一汽轿车(000800 )近日发布的公告显示，今年9月，一汽奔腾销量为9722辆，同比增长59.1%实现逆势大幅增长，不过受到国五国六切换等因素影响，一汽轿车前三季度仍预计亏损2.36亿元至2.96亿元。